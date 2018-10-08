讓愛流動 開平翻轉校園生態

2018年10月08日 04:11 中國時報 林志成 ／台北報導 ／台北報導

台北市開平餐飲學校創辦人夏惠汶，民國79年接手開平工商後，決定推動「愛要流動，順性發展」的教育理念，他發明「彼得思（PTS）教學法」，經過20多年，這套翻轉既有教育的辦學模式獲得肯定，台北市、新北市、嘉義及台東等縣市學校紛紛想跟進學習。

夏惠汶從小成長在一個勤管嚴教、打罵為主的家庭中，因此對親子互動有很深的感受。他想翻轉教育，79年接手開平工商後，80年增設餐飲科，並依據易經及老莊思想設計出「彼得思教學法」，要將自己的理念落實在教育中。

師生互動 各縣市紛跟進

夏惠汶說，愛要流動，就必須跟人有密切接觸，因此他接手開平後，選定與人互動最多的餐飲領域，讓學校慢慢往這個方向調整，民國96年開平工商更名為「開平餐飲學校」，成為全國第一所餐飲專業學校。

順性發展 孩子自主學習

12年國教強調的是讓學生能夠「適性發展」，但開平餐飲學校主張的是「順性發展」，兩者之間有何差異？夏惠汶說，「適性發展」最後主導權可能還是在家長，譬如孩子同時喜歡游泳、音樂、化學，但家長在考慮未來出路下，會要孩子讀化學；但「順性發展」則是完全尊重孩子自主決定。

「只要在在對的時間做對的事情就好，其他的就可以放輕鬆一點，」夏惠汶說，他希望孩子在開平學習，就像在家裡一樣輕鬆，可以打電腦、玩電玩、看小說，學習非常自由；但如果是學習謀生技能的餐飲，就要嚴格、有紀律。

親子共學 家長也要上課

夏惠汶說，他推動這套教育理念一段時間後，發現若沒有家長配合，效果不好。因此，從10幾年前開始，家長要讓孩子來讀開平餐飲學校，必須自己來上8天、每天8小時的課程，了解學校怎麼運作；如果家長不來，又沒有特別理由，那開平就不會收他們的孩子。

夏惠汶表示，他們多年來默默推動「彼得思教學法」，逐漸獲得各界認同，現在台北市、新北市教育局分別請他協助候用校長培訓、辦講座等，嘉義及台東一些學校也對這套辦學模式感興趣，他們預計11月底和政大合作辦工作坊，以培訓更多這方面的老師。

(中國時報)