中信好棒 倆好球千萬人次點閱

2018年10月08日 04:11 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

棒球風正夯！中國信託最新品牌形象廣告「倆好球」及主題曲「棒球小子」MV自今年8月上線，短短兩個月，網路點閱已突破1000萬人次，逾26萬人次按讚、留言及分享。搭配「倆好球」紀錄片播出，中國信託特別於Home Run Taiwan 粉絲團舉辦「百校贈球計畫」及「一日教練」票選活動，吸引逾萬名網友響應。

中國信託品牌形象廣告「倆好球」紀錄片，延續「愛讓我們家在一起」意涵，敘述宜蘭縣三星國小少棒隊的故事，歷時半年蹲點拍攝，觀察小球員們的訓練及生活。今年8月10日職棒比賽後，特別在台中洲際棒球場舉辦品牌廣告首映會，邀請中信兄弟隊彭政閔、李振昌等9位球員，與現場200位球迷在外野席地欣賞影片。

另一方面，為讓社會大眾深入了解少棒隊存在意義，中信兄弟隊球員彭政閔、新竹縣關西國小棒球隊總教練紀諺廷及國立中正大學教育學研究所教授鄭勝耀也於9月10日參加座談會，與在場200位民眾娓娓道來自身與棒球的淵源。

最近網路上掀起另一股討論旋風的「倆好球」紀錄片主題曲「棒球小子」，被網友封為台灣版「中國新說唱」，力讚小朋友的才華與創意。這首主題曲由三星國小少棒隊球員作詞，台灣史上第一次將棒球場上的奮戰與鬥志化為熱血RAP，歌詞提到「隊長隊員打擊非常頂尖，不願被人超前，為了夢想勇往直前，接受教練磨練，比賽對手都被電，上壘快如閃電，微笑是我們的經典…」道盡小球員練球比賽的酸甜苦辣。

中國信託委託創作，由「丘與樂」樂團編曲，與少棒球員們一起合唱歌曲，可於Youtube及Facebook觀看精采MV，線上平台KK Box、Apple Music、Spotify可點播單曲，誠品書店、博客來、尬音樂網站購買單曲CD，更可在錢櫃、好樂迪、星聚點等KTV歡唱。

(中國時報)