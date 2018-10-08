凍機可議 明年油電恐漲更大

2018年10月08日 04:11 中國時報 王莫昀

為打贏選戰，民進黨政府無所不用其極：先是凍漲電價；後怕深澳電廠危及選情，宣布有條件停建；如今隨著選戰逼近、國內油價連連上漲、物價跟著走揚，深怕引發民怨，乾脆宣布油價凍漲至年底。不過，民進黨沒說的是，明年民眾恐將面對油電雙漲窘境；充分展現政客作風，短視近利，為求勝選無所不用其極。

當初民進黨政府以民粹取得政權，如今深怕在輿論口誅筆伐、民粹反對聲浪中，波及選情，不但祭出假新聞要移送法辦，猶如大興文字獄；現在又完全不顧市場機制，只要覺得會衝擊選情，便快刀斷尾，原本信誓旦旦「深澳電廠非建不可」，如今卻宣布有但書停建。

過去總是認為油電價格應依公式正常浮動，現在全雙雙宣布凍漲。以油價而言，經濟部今年初原本強調應依公式調整，即便國際原油價格上漲，外界要求油價凍漲聲浪四起，不過經濟部堅持油價不凍漲，選擇在5月訂出平穩油價機制。依機制，95無鉛汽油低於32.5元時，由中油吸收1/4，35元以下，中油吸收一半；如今才要觸及32元，民進黨政府便馬上宣布凍漲。這也難怪能源專家、中央大學管理講座教授梁啟源直言：「說什麼為了物價，根本因為選舉！」

10年前，國際原油每桶高逾百元，當時油價凍漲半年，中油大虧千億；如今國際油價每桶才85元上下，就啟動凍漲，未記取過去血淋淋的教訓，未來國際油價若持續上揚，選後解凍，如實反映，恐漲更大！反之，若不解凍，以中油資本額1300億計算，也撐不了多久。不想中油倒閉，必定由政府支援，最後將由全體納稅人為這項錯誤政策付出代價。

回顧綠營執政以來，能源政策荒腔走板，玩弄權謀，但須知騙得了一時，騙不了一世，屆時明年油電雙漲，勢將面對殺雞取卵、大失民心的苦果。

(中國時報)