首次長照認證考 153位醫師應戰

台灣長照醫學會專科醫師甄審考試7日舉行，吸引153名醫師參加。（鄧博仁攝）

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中國時報
／台北報導

台灣每7人就有1人是65歲以上的老年人口，長照醫療照護已經不只是護理人員的工作！長照醫學會昨天下午舉辦國內首個長照醫學專業認證考試，吸引骨科、牙醫、中醫等領域共153名醫師應試，盼透過增能，因應未來長照趨勢。

今年4月成立的第一個以醫學專業為主軸的台灣長照醫學會，昨天舉辦第一場次長照專科醫師甄審學分研討會，並於會後第一階專業考試。

昨天參與考試的診所牙醫師黃淳碩表示，若能及早透過牙科治療、語言治療等口腔相關介入，就能提升生活品質。他認為，長照已經是未來趨勢，不僅是護理人員的工作，醫療人員更需要相關知識。

台灣抗衰老再生醫學會會長李兆麟表示，醫療專業愈早介入，愈能減少長照的醫療給付。骨科醫師高國慶也表示，透過及早醫療介入，不僅是醫師，還有生物科技等都應該成為長照的一環。

長照醫學會理事長劉伯恩表示，國內老化人口已接近14％，台灣超高齡速度比歐美還快；且據近3年的統計，有需要專業長照服務的比例已從106年度的17％提升到107年（上半年）的25％。

劉伯恩指出，過去長照多是偏重勞務的服務，事實上有長照需求者，身體結構往往有多重障礙，高齡者通常同時會有牙科、心臟科、骨科等狀況，需要整合型照護，和一般病患完全不同，若有專業的醫師跨科別合作，才可能提供更好的照護。

劉伯恩強調，長照醫學會設立的宗旨就是要提升長照品質，朝專業化目標邁進。因此學會設立專科醫師認證制度，藉著醫師再教育的課程，培養有志長照的醫療人員能夠更專業化的參與長照的服務，而需要長照服務的病患大部分都有多重醫療的需求，因此長照醫學會的組成，除了西醫外，也涵蓋了中醫及牙醫。

(中國時報)

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