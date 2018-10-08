人行閃電降準 股匯及時雨

2018年10月08日 01:39 中國時報 康彰榮 、 王莫昀 ／台北報導 黃琮淵、／台北報導

陸美對峙情勢加劇，亞洲股匯上周全盤皆墨，搶在十一長假結束前夕，人行昨天閃電宣布降準，預計釋出人民幣7,500億元資金，釋放出強烈的穩定市場訊號，也為亞洲股匯注入強心針，能否讓連跌4天的台股、連貶5天的新台幣止穩，備受投資人關注。

國安基金擬提前開會

台股跌跌不休，我國安基金也罕見在昨主動發新聞稿強調，原擬在周四舉行的委員會，不排除提前開會。國安基金指出，目前台股資金動能良好，基本面佳、政府積極建構優質投資環境、內需動能持續擴張，中央銀行亦持續維持動態穩定匯率政策，應有助維持股匯市基本支撐。將密切關注國內外股市波動及資金動向，如有符合《國家金融安定基金設置及管理條例》規定，如國內外重大事件、國際資金大幅移動，顯著影響民眾信心，致資本市場及其他金融市場有失序或有損及國家安定之虞，不排除提前召開委員會議，採行必要措施，穩定國內股市。

人行昨宣布下調人民幣存準率1個百分點，共釋放資金人民幣1.2兆元，其中人民幣4,500億元用於置換即將到期的中期借貸便利（MLF），另外再向市場釋放資金人民幣7,500億元。此次降準自10月15日起生效。人行強調，貨幣政策仍維持穩健中性，降準不會對人民幣形成貶值壓力。

市場是否買帳有變數

由於正值陸美對峙敏感時刻，加上十一長假結束，今將恢復開市，人行此時降準，釋放出強烈的穩定訊號，尤其過去一周，因陸美對峙加劇，加上美元指數衝高，亞洲股匯幾乎無一倖免，台灣股匯市更是重傷倒地。

專家認為，香港恆生指數上周創下8個月來的最大單周跌幅，雖大陸因休市暫時躲過，但今日開市能否穩住，仍存在不確定性，人行此舉當然是為了穩住股匯市，如能止穩，亞洲股匯都能受益，只是市場未必會買帳。

台股上周連4個交易日重挫近500點，不僅今年漲幅全飛了，4天市值更蒸發1.47兆元，股民平均慘賠15萬元。券商主管指出，如台積電18日法說會下修營運展望，台塑四寶漲多回檔，恐有跌破1萬點大關的壓力。

新台幣受國際美元走強，加上外資在台股大賣後匯出，已連貶5天，累計一周來共貶值2.89角，收在30.84元的逾1個半月新低，尤其上周五爆出17.09億美元，是近2個半月來的單日最大量，顯示外資匯出有擴大跡象。

(中國時報)