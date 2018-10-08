永慶房屋實境買房 帶你先體驗生活圈

永慶房產集團董事長孫慶餘（中）致力創新，為迎接成立30周年，集團於2017年10月打造全球首創的《i+智慧創新體驗館》。（永慶房產集團提供）

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中國時報
／台北報導
「i智慧智能生活」，運用最新混合實境（MR）技術，將生活圈搬到消費者眼前，讓民眾先身歷其境體驗周邊生活的看屋服務。（顏謙隆攝）

創建永慶房屋30年，永慶房產集團董事長孫慶餘，不僅將美日房仲制度引入台灣，導正原本「中人文化」亂象，出身工程師的他，更不斷為房仲業一波波導入創新科技，從PDA一分鐘配對，到如今運用最新混合實境（MR），將生活圈直接搬到消費者眼前，大幅增加看屋便利性，為房仲業挹注正能量。

工程師出身的孫慶餘，原在中東從事建築業，返台後，70年代，他眼見買賣房子是民眾的人生大事，但當時國內房產買賣制度猶如荒漠，因此毅然決定在房屋仲介業白手起家創業。當時親友潑冷水說「賣房子不過就是中人，賺差價而已，叫做什麼創業！」

孫慶餘不這麼想，引入美國、日本井然有序房仲制度，決心帶領國內房仲業轉型升級，當時孫慶餘與朋友共同創辦大台北不動產仲介聯盟（住商不動產前身），其中的加盟店東包括現在的信義房屋董事長周俊吉及住商不動產董事長吳耀焜。之後孫慶餘更於1988年創立永慶房屋。在孫慶餘的努力下，台灣的房仲產業成功經歷第一次產業革命，由1985年開始推動「新式仲介」，主張不賺差價，只收取固定費率服務費，到1989年推展「法制仲介」，積極參與《不動產仲介經紀業管理條例》立法，2000年更進一步成功跨入「科技仲介」，在SARS發生時，推出如影音宅速配、拖曳式地圖等一連串e化服務。

2017年底，永慶《i+智慧創新體驗館》全新落成，它是第一個運用MR混合實境技術建構的房仲服務體驗場域，更是永慶創新的孵化器，推動「買房，先體驗周邊生活圈」的服務模式。甫啟用就受到全球關注，成為全球房地產、科技業者競相參訪的創新基地！更是唯一獲得2018「創新商務獎」評審團大獎的房仲業者。

特地前來參訪的德國最大房仲銷售顧問公司My.Vivenda執行長驚豔地表示：「歐洲要複製這樣的創新體驗場域，最少要兩年時間，關鍵在於企業願意大手筆投資。」全球極具權威的IT研究與顧問諮詢公司，及緬甸房產企業參訪團的資深從業者，也都對永慶《i+智慧創新體驗館》擘劃出的未來房仲服務表示讚賞和推崇。

永慶快搜APP中的實境找房功能，透過Google街景逛著房子周邊的街道巷弄和生活圈，可馬上刪掉8成以上不符需求的房子，再經過永慶房屋經紀人的專業建議，便能迅速鎖定符合需求的物件，因而順利快速成交。

(中國時報)

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