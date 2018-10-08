環保船命名 裕民航運如虎添翼

裕誠輪命名典禮由遠東集團董事長徐旭東（左二）親自主持。（裕民提供）

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中國時報
黃琮淵／台北報導

遠東集團旗下裕民航運委託日本大島造船廠建造巴拿馬級散裝貨輪「裕誠輪」舉行命名典禮，預計11月初交船並加入營運，除擴充裕民船隊運力外，其高效能的環保特色，並導入數位化智能管理，競爭優勢大幅提升。

裕誠輪命名典禮由遠東集團董事長徐旭東親自主持，並邀請新加坡海事及港務管理局副局長陳明治女士命名，徐旭東長子裕民執行副總經理徐國安、總經理王書吉均出席，典禮在眾多賓客觀禮見證下，順利圓滿完成。

裕誠輪是日本大島造船廠為裕民航運建造的第5艘Panamax散裝船，以節能環保概念建造，隨著造船技術提升，裕民為強化營運效率，進行船舶的汰舊換新。

裕民自2012年以來，已淘汰18艘老舊船舶，並加入30艘高效能環保新船。目前在建船舶尚有3艘（含日本大島造船廠建造1艘Panamax，與中國青島北海船舶重工公司建造2艘VLOC），預計於2020年前陸續交船。

隨著新船的加入，裕民自有營運散裝船隊平均船齡約5年，低於全球散裝船隊平均年齡約9.4年，另外節能船舶載重噸比重高達8成，相較於競爭者，保有差異化優勢與競爭力，尤其在低硫油公約於2020年實施後，競爭優勢更顯著。

裕民也相當重視船舶管理，配合現階段「大數據、物聯網、數位平台」技術帶動產業升級趨勢，成為全台首家使用船聯網服務的散裝航運公司，已能成功預防海上潛在意外事故發生。

(中國時報)

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