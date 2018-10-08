彈性工時誘人 永慶打造幸福職場

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中國時報
／台北報導

扭轉房仲高工時、掃街發DM的刻板印象，永慶房屋推出「保障月薪、彈性工時」，幸福企業環境吸引有志房仲工作者紛紛投效，成為徵才利器。永慶房產集團董事長孫慶餘表示，創業界先例的「彈性工時」不僅使第一線經紀人工時下降20％，永慶房屋成交市占率更翻倍成長，逆勢飆升至36％，讓同仁實現「錢多、事少、離家近」的夢想。

薪資凍漲、高學歷高失業、起薪22K埋怨聲中，永慶房屋近日收到的履歷量不僅倍數成長，單周面試人數更突破百人。永慶房屋發現，「前9個月保障月薪5萬元」、「彈性工作8小時」、「目標3年購屋」，是面試者想爭取在永慶房屋工作的三大主因，凸顯時下年輕人，期待擁有高薪又能擁抱生活的幸福工作。

為迎合新世代求職者希望在工作與生活間取得平衡的需求，永慶房屋在2015年搶先推出「彈性工作8小時」制度，當時房市交易已開始反轉向下，同業紛紛要求員工加碼工時之際，永慶房屋逆勢操作引發業界矚目。

孫慶餘表示，提供人性化排班、彈性工作8小時，讓第一線房仲經紀人可依自身需求，彈性選擇上班時間，就算下午1點上班也可以，新制度推出後，經紀人工時下降20％，同仁反而更主動高效率的工作，讓永慶房屋成交市占率從17％逆勢飆升至36％，並將節省下的時間用來陪伴家人，也能發展興趣、運動健身。

「房仲業是人的行業，更是任何年紀的人都適合從事的行業！」孫慶餘強調，永慶幫客戶圓成家夢，也讓同仁在這裡圓夢，挑戰高薪，更能兼顧家庭與生活。

(中國時報)

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