分期卡2.0強勢回歸

信用卡市場，刷卡分期需求強勁，成為消費顯學。圖為新光三越春節暨旺旺卡利High活動記者會。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導
分期信用卡比一比

百貨公司周年慶到，刷卡分期這檔事，你我都不陌生。信用卡市場中，能分期的百百款，但「專職」分期的不多，近期引發熱烈討論的「分期卡2.0」不只期數拉長到12期，更打破過往不回饋的潛規則，甚至給到1.5％，展現強勢回歸的氣魄。

要說分期卡始祖，是中國信託銀行在2005年推出的「分期紅利卡」，打著特約商店無息分期、點數3倍號召，開啟了分期卡的市場，之後新光、安泰、大眾、渣打雖都陸續加入，不過都只能算是小眾市場，迴響有限。

元大銀逆勢加碼

大眾銀行時期的分享卡，標榜不限通路免費4期、指定通路8期，算是相對「佛心」，所以當併入元大後，各界就在觀察這張卡動向。而元大銀新的升級版分期卡，卡面有黑啤，不只討喜，更喊出最多可分12期，現金回饋照給，罕見地逆勢加碼。

事實上，金融海嘯過後，各銀行信用卡業務不賺錢，刷卡分期免息是銀行代墊利息，就更不願給回饋。所以很長一段時間，雖然刷卡免息不變，不是期數少得可憐、就是零回饋，所以元大的作法算是很「另類」。

另一張老牌的安泰銀行分期卡，也順勢調整策略，符合市場「門檻要低、期數要多」的需求，一方面調降12期分期金額至5,000元，僅原來一半，另一方面又新增1,000元可分3期，拉齊與對手差距，展現復仇氣勢。

挑卡掌握四原則

除「專職」的分期信用卡外，有些銀行雖無分期卡之名，但仍有分期卡之實。像是永豐銀行Me Card、華南銀行Love寵愛晶緻紅卡，雖然分期門檻可能高達6,000元，但可分12期，對買如iPhone等高價物品仍具誘因。

至於要如何挑卡呢？Money101董事總經理周純如建議，掌握四大原則：1是選擇以沒有收取分期手續費者為佳、2是分期後最好有現金或紅利點數回饋、3是分期期數愈有彈性愈好、4是零息的刷卡金額能客制化。

但可別忘了，由於分期金額會列在當期最低應繳款中，若分得太多，將造成負擔。周純如也提醒，每月信用卡分期帳款，應控制在每月收入的10％以內，以免預支未來。

(中國時報)

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