抓緊分期需求 第四勢力發功

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中國時報

分期成為消費顯學，不過在最敏感的信用卡市場，很長一段時間，分期卡卻銷聲匿跡。元大銀此次重啟爐灶，端出分期卡2.0，能否引發其他銀行跟進，小鯰魚會否成為攪動分期市場的大鯨魚，遠比產品本身更有戲。

業界有一種說法，除聯名卡外，當今信用卡市場有三大必備卡款：紅利點數、現金回饋及哩程累積。除這三大勢力，客製化一點的大概就是看電影、用餐有折扣的享樂卡，還有些年輕客群撐著，否則根本很難發。

也許有人會問，刷卡分期需求強，為何沒人發卡？原因很簡單，如果隨便挑一張卡，都能夠至少分個3期時，產品就不特殊，再者是經營分期卡，有資金成本與較高的逾放風險，很容易踩到地雷，銀行自然敬而遠之。

要發也不是不行，但銀行不是傻子，許多信用卡現在只要是分期，就不給現金回饋或點數了，等於變向收利息，不過這種偷斤減兩的業界常態，卻也因此有個不錯的破口。

不可諱言，從復華到元大，再到併了大眾的元大，信用卡始終沒有太大亮點。就卡面看，幾乎一個樣，根本搞不清楚內容，每張卡有點像又不會太像，玩了這麼多年，大概也就張高現金回饋率的鑽金卡，沒了。

於是乎，這張「能分又能拿」的分期卡2.0橫空出世，除能號召有分期需求的持卡人歸隊，延續合併大眾銀的發卡氣勢外，更重要的是，找到有別於鑽金卡的新客群，至少要辦張高性價比的分期卡，會想到元大。

最有趣的是，小鯰魚出手後，不只既有的過氣分期卡，面臨更新產品的壓力，大型發卡行也必須重視這塊需求，其實有好無壞。分期卡有沒有機會成為新興的第四勢力，或許能為死氣沈沈的卡界帶來點生機。

(中國時報)

分期卡2.0強勢回歸 無卡分期竄起 高利小心近10％

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