無卡分期竄起 高利小心近10％

2018年10月08日 01:39 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

分期卡重出江湖，沒信用卡的怎麼辦？近幾年標榜「零卡分期」的高價商品愈來愈多，不過羊毛出在羊身上，就是得多付點錢，除非業者有特別促案、敢喊零息分期，否則實付利息恐近10％，還款時將是負擔。

根據聯徵統計，台灣具有消費能力的年齡介於15～80歲，但卻有上千萬人沒信用卡，除了年紀小，沒有辦法申請信用卡的，有些是個體戶，賺得多卻不用報稅繳稅，這些人都是銀行想爭取卻爭取不到的漏網之魚。

國內推「無卡分期」的多為融資業者，其中又以中租旗下的仲信資融最為積極。仲信資融董事長劉嘉獎說，「無卡分期」對於沒有信用卡或信用卡額度有限者，可以依個人財務規畫進行分期繳款，提前享有需求品。

為了強化「無卡分期」，仲信的作法是提供會員預給消費分期額度，並升級為電子化交易服務，透過APP的GPS定位服務，搜尋實體門巿，在簽約店家購物可快速辦理分期付款，並由商家負擔絕大部分手續費。

目標族群鎖定20歲以上的「滑世代」，包括學生、社會新鮮人、主婦等，協助平均1.5萬元以上的中大額消費，對合作的商家，也可吸引到沒信用卡的學生。

對於無卡分期搶市，銀行說得直接：「這就是高利借貸」，提醒既然是無卡，也就代表沒信用可考，為打平風險，自然得收取高額利息與手續費，只是多付利息買無卡的便利罷了。

「是無卡，不是無息啊！」銀行表示，雖無卡分期訴求高價商品，但每個月攤起來，金額感覺能接受許多，只是這種手法，很容易讓還款能力不足者陷下去，完全忽略了要付的利息將近10％，頗有當年雙卡風暴的影子。

(中國時報)