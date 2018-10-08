智能化產線 大勢所趨

2018年10月08日 01:39 中國時報 （本文由沈國榮口述，記者黃琮淵整理）

觀察國際車市發展趨勢，沒有人會懷疑電動車將成主流，台灣終能一圓以往無法生產變速箱的遺憾。如何因應未來生產需求，並克服勞動短缺，朝「工業4.0」的方向邁進、更積極投入智能產線，方能創造無法取代優勢。

十幾年前，和大與特斯拉共同開發電動車的減速齒輪箱，這個機緣，和大也成為全球電動車減速齒輪箱最早、技術最受肯定的業者，如今客戶還包括歐美、大陸各大廠，也面臨所有車廠都增加下單的生產瓶頸。

電動車是一個機會，機會不可多得，因應新市場的釋出，全球都在搶，必須做好準備，才能脫穎而出。和大的策略就是跳脫傳統、打造工業4.0的智能化產線，因應重量級車廠對品質、交期與成本的要求。

就製造業的觀察，網路資訊發達，產品壽命急遽縮短，客製化成為主流趨勢，有愈來愈多客戶會要求提供生產履歷，智能產線有個「凡走過必留下痕跡」的特色，可以完整追溯、呈現生產資訊，方能穩定訂單。

此外，還有客觀條件。過去常談人口紅利或勞工成本，但隨著台灣社會變化，眼前面臨到少子化、高齡化及未來外勞短缺，勞動人力只會更不足，製造業轉型升級更為急迫。

身為智能產線的先行者，有些數據可供分享。和大每一條線13個製程，兩班輪班，原本要有56到58人，但現在一條線只要8個人就可以控管，日夜班輪為16人，人力減少71％，等於提早解決了未來缺工的問題。

人力成本之外是效率，新產線因具備關鍵人機軟硬體整合能力，從批量生產到單線流，時間從90天降到90秒，效率相差8萬倍，省下的成本將用於與學校的合作，自行培養智能產線上系統整合、自動化與技術的人才。

高效率製造、智能聯網、智能輸送、智能檢測，就如同電動車一般，是大勢所趨，透過智能產線能達到超高速、智能管理與彈性產線的成果，更有機會協助台廠創造高附加價值，重新擦亮「台灣製造」的金字招牌。

(中國時報)