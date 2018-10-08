隱藏功能卡好用 年繳保費輕鬆月繳

善用信用卡功能，不僅便利，還能享有回饋。圖為燦坤曾推動與銀行的聯名卡活動，買指定商品可分期並有優惠。（本報資料照片）

友善列印
中國時報
／台北報導

貴桑桑的保費，怎麼繳最划算？許多人習慣用信用卡繳保費，可延後付款、還有回饋；不過你可能沒發現，許多信用卡雖非分期卡，但「隱藏版」的功能超威的，不只能夠代繳保費，還可以最多分到12期，把年繳當月繳，甚至提供2.5％以上的回饋率。

可別以為辦分期卡的，手頭都緊，銀行發現許多人分期需求是保費。最主要原因是，保費一刷就是幾萬元，有時候真的是一時轉不過來，差個幾天，如果能有分期卡助陣，資金壓力輕鬆許多。

事實上，保費分期過去可是壽險聯名卡的專利，不過隨金控化，各家保險公司都有自家銀行的聯名卡，非金控銀行也想搶食大餅，瞬間能分期又有回饋的「類保費分期卡」，幾乎成為各銀行的基本配備。

以台新銀為例，是最早喊出保費回饋，除了不限保險公司單筆保費滿3,000元享12期分期零利率，還提供至少1％～1.2％現金回饋，如果再搭配該季促案，甚至可到2.5％，比企業團保談到的自扣條件更佳。

後起之秀是永豐銀行保倍卡，對持卡人也很寶貝，不僅比照壽險聯名卡給予12期分期免息、指定保費1.2％現金回饋，涵蓋範圍高達17家壽險，簡直把自己當壽險聯名卡在做，更是專職的保費分期卡。

不過要注意的是，各家針對保費分期的作法不同，以永豐保倍卡為例，要注意保險費請款時間，請款後透過官網或APP申請3期、6期或12期免息，如果沒設定，會一次出帳；有些銀行則超過一定金額，就會自動分期。

(中國時報)

智能化產線 大勢所趨 人為核心 自然共生

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。