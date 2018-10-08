隱藏功能卡好用 年繳保費輕鬆月繳

2018年10月08日 01:39 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

貴桑桑的保費，怎麼繳最划算？許多人習慣用信用卡繳保費，可延後付款、還有回饋；不過你可能沒發現，許多信用卡雖非分期卡，但「隱藏版」的功能超威的，不只能夠代繳保費，還可以最多分到12期，把年繳當月繳，甚至提供2.5％以上的回饋率。

可別以為辦分期卡的，手頭都緊，銀行發現許多人分期需求是保費。最主要原因是，保費一刷就是幾萬元，有時候真的是一時轉不過來，差個幾天，如果能有分期卡助陣，資金壓力輕鬆許多。

事實上，保費分期過去可是壽險聯名卡的專利，不過隨金控化，各家保險公司都有自家銀行的聯名卡，非金控銀行也想搶食大餅，瞬間能分期又有回饋的「類保費分期卡」，幾乎成為各銀行的基本配備。

以台新銀為例，是最早喊出保費回饋，除了不限保險公司單筆保費滿3,000元享12期分期零利率，還提供至少1％～1.2％現金回饋，如果再搭配該季促案，甚至可到2.5％，比企業團保談到的自扣條件更佳。

後起之秀是永豐銀行保倍卡，對持卡人也很寶貝，不僅比照壽險聯名卡給予12期分期免息、指定保費1.2％現金回饋，涵蓋範圍高達17家壽險，簡直把自己當壽險聯名卡在做，更是專職的保費分期卡。

不過要注意的是，各家針對保費分期的作法不同，以永豐保倍卡為例，要注意保險費請款時間，請款後透過官網或APP申請3期、6期或12期免息，如果沒設定，會一次出帳；有些銀行則超過一定金額，就會自動分期。

(中國時報)