2018年10月08日 01:39 中國時報 李欣恬 ／專訪 策畫：謝錦芳 執筆： 李欣恬 攝影： 鄧博仁 ／專訪 策畫：謝錦芳 執筆：攝影：

日本岐阜市立中央圖書館，是伊東豊雄頗為心滿意足之作，其建材來自當地檜木，走進圖書館即可聞到檜木的芬芳，加上舒適寬敞的閱讀空間，實踐了伊東豊雄理念，讓人與自然共融生活。（Kai Nakamura，伊東豊雄建築設計事務所提供）

伊東豊雄小檔案

掃描旺視界看見全世界

日本311大地震、海嘯、近期燕子強颱、北海道大地震等天災人禍衝擊日本，全球暖化使極端氣候頻仍，對建築師帶來挑戰，享譽全球的建築師伊東豊雄表示，災難頻傳的年代，應善用科技和建築的力量，保障人民的身家安全；他強調，人類不要想征服自然，人類是自然的一部分。

曾獲普利茲克建築獎的伊東豊雄大膽預言：「建築的未來在亞洲。」他表示，過往亞洲地區對建築的觀念，大都是從歐美而來，但現在不一樣了，亞洲建築師開始思考如何透過科技力量，選用自然的材料，打造與環境融合一體的建築，使人們住得更健康舒適。以下是伊東豊雄接受專訪摘要。

喜愛大自然 童年抱棒球夢

問：請談談您的童年回憶。

答：我出生在韓國，後來遇上第二次世界大戰，在我2歲時就跟著父親回到日本信州。信州是一個鄉下地方，我是在田野鄉間成長的小孩，下課了不穿鞋，喜歡赤腳在田裡奔跑。我喜愛大自然，不愛讀書，一心一意只想打棒球，懷抱棒球夢，甚至在進大學的時候，也想要進棒球隊。為此，還特別選了東大，因為東大的棒球隊比較沒那麼競爭，我以為自己較弱，應該會比較好進球隊吧，沒想到還是沒考上。

問：以建築為業的關鍵點？

答：我很幸運，大四時進入菊竹清訓事務所實習，遇見我的良師益友菊竹清訓先生，那時日本經濟正要起來，菊竹清訓展示許多新城市的規劃樣貌與想法，深深地啟發了我，原來建築的意義這麼深刻，原來一名建築師可以做這麼多事情呀！

全身心感受 孩子喜好直接

問：您所信奉的建築理念？

答：建築師必須要有一個認知，就是建築並不是一件全然以頭腦思考的事情，而是必須以整個身體去思考，建築能帶給人們什麼。

最近我開了一個給孩子們的建築私塾課程，帶領他們接觸建築，孩子們的反應都很直接，面對他們喜歡的建築，就活蹦亂跳地跑來跑去，而沒那麼喜歡的建築，孩子們的反應就很冷淡。

所謂的喜歡、不喜歡，並不是取決於該建築的造價有多少，不是用了多貴、多高級的建材，而是能不能讓人身處在其中，可以有舒適感，小朋友就是用全身心在感受建築的最好例子，這種狀態是很本能性的思考。而我認為思考建築，絕對不能捨去對「人」的思考。

問：目前世界建築趨勢為何？

答：我們現在所認知的建築，大都是從歐洲而來的概念，重視機能性，卻和自然分開來了，但古代人的日子不是這樣子過的，我們現在比古代人更可以透過科技，做到真正與自然共築生活。

我認為，木造空間是21世紀的趨勢。木材經過特殊處理，可以讓房子回到天然狀態，而且可以維持得很久也不毀壞；特殊纖維也在發展中，假如未來可以完全替代塑膠材料，可以減少很多因塑膠而生的廢棄物。

防範天災 應具避難功能

問：全球暖化使得極端氣候帶來嚴重災害，這對建築師帶來什麼挑戰？

答：311大地震與海嘯，造成極大破壞，地方政府興建很高的堤防來防範，這是錯的，自然的力量太可怕，即使建高堤也不可能高枕無憂。我曾向日本政府建議，不應該只是蓋高大堤防來預防地震後帶來的海嘯，而是要建造具有避難功能的建築，但我的提案被否決了。

我的想法是，21世紀的科技絕對可以做到運用科技和天然的方式，預防、解決這些重大災害所帶來的衝擊，讓人和大自然融合，技術上的困難都可以解決、克服。我曾花了很多時間和民眾溝通這樣的概念，當地民眾都很支持，但是向地方與中央政府建議，他們都覺得這是一件麻煩的事情，我覺得既生氣又失望，我認為這些觀念還是要多多和大家分享，期望有一天能有所改變。

(中國時報)