愛唱卡啦OK 來台灣像回家

2018年10月08日 01:40 中國時報 李欣恬 ／專訪 ／專訪

現年77歲、談起建築使命嚴肅認真的伊東豊雄，一身帥氣打扮，看來比實際年齡年輕許多。私下的他，也有相當親切、居家的一面，是個喜歡唱卡啦OK的歐吉桑，舉凡演歌、現代流行歌皆不拘。

伊東豊雄對台灣有特殊的情感，他說，「每次出差或出國，都很難放鬆，但是來台灣，很安心，即使坐在高鐵上，常常分不出自己是在台灣或日本。」

伊東豊雄說，他不管到哪個國家，絕不吃日本料理，只吃中華料理，也喜歡喝溫熱的紹興酒，每回到台灣，可以很放鬆，「台灣不像東京，到處都有高樓大廈，給人很大的壓力，這是很聰明的作法。」

由於工作壓力大，他透過唱卡啦OK紓壓。在事務所40周年慶，他在自己設計的劇場獻唱，自娛娛人。

這回來台，伊東豊雄戴白色方框眼鏡，實在很潮！但他卻說，這是10年前買的眼鏡，「那時候戴有點太新潮，女兒還要我拿下來，不要戴這副眼鏡出門。」

走在時代前面，不只外顯的眼鏡，還有內在的想法，伊東豊雄對未來人類建築，有更多願景，他表示，智慧型機器人的應用，是功能性、硬體層面的事，「建築的核心理念，仍是該聚焦在空間的運用，必須要能讓人住得安心舒適，人還是最主要關鍵。」

伊東豊雄表示，20世紀的建築，在空間上都有不同的機能劃分，讓老人、小孩都在各自的領域和房間，但不應該是這樣子，「我認為，應該是能破除藩籬，讓人們自己做決定。」

何謂破除藩籬？伊東豊雄表示，「理想的建築，應當能讓長者、小孩都能齊聚一堂，就像公園一樣，每個人在其中都可以找到自己的角落，有人想讀書、有人想約會、小朋友想跑來跑去，都可以適得其所，這才是21世紀建築空間的呈現模樣。」

(中國時報)