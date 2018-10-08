旺視界》「最難養的小孩最可愛」台中歌劇院 人生最重要建築

台中國家歌劇院為國際級表演場館，為建築師伊東豊雄最重要的作品之一。（台中市府地政局提供）

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中國時報
／專訪
伊東豊雄代表作仙台媒體館，透明玻璃帷幕、內部模擬海草不規則管狀樑柱，是一大特色。（伊東豊雄建築設計事務所提供）

為世界各地打造重要建築的伊東豊雄，人生中最喜歡的建築，是以木頭打造的日本岐阜市立中央圖書館，而人生中重要的建築之一，便是台中國家歌劇院，難度甚高的58個曲牆與29個涵洞，其特殊工法耗時耗力，讓伊東豊雄幽默表示：「最難養的小孩最可愛。」

伊東豊雄表示，「台中國家歌劇院的建物上，至今還留有我的手印，這是一座無法再被複製的建築，也實踐了我心目中理想的歌劇院模樣，就是觀眾身在其中可以自由行走，以輕鬆的心情接觸藝術。」

台中國家歌劇院的原始競圖，曾在比利時失利，伊東豊雄在因緣際會之下，把這份設計圖帶來台灣。他表示，傳統的歌劇院，每一層樓都有層層關卡大門，「看表演的人，必須推開層層大門，才能抵達舞台，這不是我心目中理想的歌劇院模樣。」

伊東豊雄表示，他心中理型的劇院，是人們可以邊逛街、邊抵達目的地，「可能是這邊逛逛，那邊走走，東看西看，停下腳步欣賞個小表演，不知不覺就抵達到舞台區，這是我期許的事情，一座歌劇院，並不是只有想聽歌劇的人才能進來，而是也能吸引不想聽歌劇的人進來體驗。」

伊東豊雄聽聞，現在台中國家歌劇院附近許多居民會在閒暇時刻，恣意走進歌劇院晃晃，但並不一定是要看演出，他表示：「這就是我心目中理想的歌劇院模樣，看表演就是生活。」

(中國時報)

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