台灣一邊倒向美 民間傷害大

2018年10月08日 04:11 中國時報 呂佳蓉／台北報導

台北論壇董事長、前國安會祕書長蘇起昨日表示，在中美兩強走向競爭之際，其他各國紛紛兩邊下注，而唯有台灣一邊倒向美國，而非兩邊下注；縱使兩岸貿易與人員的來往都超過台灣與美日貿易及往來的總和，但台灣也是東亞國家中，唯一與北京完全沒有直接而權威的溝通管道，造成民間極大傷害與不滿。

與北京完全無溝通管道

面對東亞近來新局勢的變化，由中國文化大學社會科學院和平研究中心與該院國家發展與中國大陸研究所與日本創價大學、韓國慶南大學共同舉辦的2018和平論壇－國際研討會「兩岸關係與東亞發展的前景」7日在台北舉行，台灣方面包含前陸委會主委夏立言、前國安會祕書長胡為真、中國文化大學社會科學院院長趙建民等人均與會。

據悉，蘇起近期才率團赴大陸智庫上海國際問題研究院做交流，昨日他以「東亞新權力平衡中的台灣」做主題演講表示，兩岸關係從民進黨政府第一年的「低空盤旋」，滑向「僵局」，到現在又滑向「對抗」發展。而民進黨政府對中美關係存在誤判，在蔡政府對大陸採取「對抗」姿態，卻不知道美國並無意「對抗」，他指出，美國副總統彭斯在4日的演講與白宮國安會亞太事務資深主任博明（Matt Pottinger）1日的言論都把中美關係定為「競爭」。

美無意對抗 小英恐誤判

蘇起表示，「競爭」與「對抗」的差別在於成本，競爭是用最小的成本獲取最大的利益，而對抗則不計成本以求勝利。美國至今的行為均展現對成本的高度重視，此外近來的美國相關民調顯示，美國民眾也最不支持與大陸在台海的衝突。

蘇起指出，當兩岸關係更趨於緊張，則發生誤判、意外的機率與大陸民意壓力也將隨之上升，兩岸衝突的可能性也將更大。若台灣持續誤判，台海潛在風險將大於朝鮮半島。

他強調，台灣沒有對抗的本錢，包含蔡英文總統連續一年半的支持度僅30％左右；在野黨無力，民怨高漲；統一支持度上升，台獨支持度下降；民間保台力道大幅削弱，65％的人民懷疑國軍保台能力。

此外，夏立言在會後受訪時表示，兩岸之間缺乏溝通的管道，馬英九政府時期以「九二共識」為與大陸溝通的基礎，但現今政府與大陸政府缺乏溝通的基礎，若是有溝通的基礎與管道，雙方就能夠避免誤判。

(中國時報)