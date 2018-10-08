任何暴行阻止不了陸非共同體

2018年10月08日 04:11 中國時報 陳柏廷 ／綜合報導 ／綜合報導

中非共和國西南部城市索索那孔波市，日前發生一起大陸民眾，遭當地村民圍毆致死，導致大陸民眾3死1傷。大陸駐中非大使館昨發布通報，除肯定當地警方緝凶決心，但也強調任何暴行都阻止不了大陸與非洲構建更緊密共同體堅定步伐。涉嫌殺人的3名嫌疑犯目前已遭警方逮捕。

回顧事件始末，4名大陸民眾因被懷疑與當地一名青年領袖死亡有關，在當地時間4日等候接受警方調查期間，被憤怒村民攻擊，造成3名大陸民眾死亡，另有1人受重傷。案發後，大陸駐中非大使館隨即向中非方提出嚴正交涉。

綜合媒體報導，4名大陸民眾是當地一間採礦公司的員工，事發當天由中非國民議會第二副議長迪姆．納科擔任隨行導遊，一同乘船前往礦場，不料途中船隻翻覆，導致迪姆溺斃。

事發2天後，大陸駐中非共和國大使陳棟6日緊急約見中非內政公安部長旺澤，旺澤指出，涉嫌殺人的3名疑犯已被中非警方拘捕；中非部門將展開更大規模的抓捕行動，並將盡快展開司法調查。

由於該案受到大陸各界關注，大陸駐中非共和國昨也在官網上發布3則通報。通報強調，案件中受重傷的大陸民眾，已經搭乘「聯合國專機」赴烏干達救治；更表明，聯合國官員聲稱，「這是聯合國專機首次用於運送平民。」

陳棟則肯定當地警方為保護大陸民眾所採取的行動，及抓捕嫌犯所展現的決心。他呼籲，中非友好合作是歷史的必然，「任何暴力行徑都阻擋不了中國和非洲構建更加緊密的命運共同體的堅定步伐。」

(中國時報)