「既是台灣人也是中國人」學者：有利兩岸和平發展

2018年10月08日 04:11 中國時報 呂佳蓉／台北報導

缺乏溝通管道與認知不同問題成為阻礙兩岸關係發展的兩大障礙。針對兩岸之間認同的問題，中國文化大學社科院院長趙建民7日表示，台灣人認為自己「既是台灣人也是中國人」的比例越高，對於兩岸和平發展越有利，政府可以從這方面著手讓兩岸關係趨向穩定發展。

趙建民昨日在2018和平論壇以「在十字路口的兩岸關係」為題發表演講時表示，兩岸雙方溝通的管道被切斷、台灣發生外交危機、共軍繞島頻率增加、民間交流也下降，以及大陸的威逼與單邊的政策，兩岸新危機正在醞釀中。

趙建民指出，兩岸政府與兩岸人民在認知與想法上存在諸多差異，近期大陸要求國際航空改我註標，台灣與多明尼加共和國、布吉納法索與薩爾瓦多斷交，85度C事件，兩岸內部的民粹主義與政治文化不同等，將兩岸越拉越遠。

而從台灣方面的觀點看來，在認同問題上，趙建民認為台灣人認為自己「既是台灣人也是中國人」的比例越高，對於兩岸和平發展越有利，政府可以從這方面著手讓兩岸關係趨向穩定發展，畢竟認為自己是中國人並不是認為自己是中華人民共和國人。

如同美方的「一中政策」與大陸的「一中原則」有所不同，美方只提及「只有一個中國，認知到台灣是中國的一部分」，未提及中華人民共和國對台灣擁有主權。

(中國時報)