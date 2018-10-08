保障陸企安全 成一帶一路課題

友善列印
中國時報

隨著大陸積極推動「一帶一路」倡議，近年來不少陸企選擇「走出去」或派遣陸籍員工進駐相關沿線國家，其中也包括帶路計畫中重要樞紐「非洲」。只是3名大陸公民在中非遭圍毆致死案，似乎也點出了，如何有效保障海外陸企及公民財產、人身安全，已成北京當前不可忽視重要課題。

中非共和國西南部城市索索那孔波市，在日前驚傳發生大陸民眾遭當地村民圍毆致死，釀成3死1傷的不幸事件；儘管中非當地警方已經將3名凶嫌逮捕歸案，但這起意外背後，則讓大陸維護海外企業及公民安全需求，變得更加迫切。

事實上，隨著北京力推帶路計畫，陸企「走出去」步伐也越邁越大，連帶使得越來越多陸籍員工也前進海外。根據大陸商務部統計，在海外陸籍員工早已超過百萬人，而且每年還在持續增長中。

而陸籍員工前進海外人數越多，不諱言，大陸公民遭遇綁架等意外事件，也變得時有耳聞。2011年就有4名中石油員工遭綁架，2014年更有11名大陸工程人員在喀麥隆遭襲擊等事件，這是已曝光，未曝光小案件恐不計其數。

大陸一方面在推動與帶路沿線國家深化政治經濟合作交流的同時，另一方面恐怕也需要投注更多心力在相關維安問題上，畢竟，一旦海外民眾的安全得不到完整保障，其負面效應也將回過頭來，進一步侵蝕帶路計畫的利基點。

(中國時報)

「既是台灣人也是中國人」學者：…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。