保障陸企安全 成一帶一路課題

2018年10月08日 04:11 中國時報 陳柏廷

隨著大陸積極推動「一帶一路」倡議，近年來不少陸企選擇「走出去」或派遣陸籍員工進駐相關沿線國家，其中也包括帶路計畫中重要樞紐「非洲」。只是3名大陸公民在中非遭圍毆致死案，似乎也點出了，如何有效保障海外陸企及公民財產、人身安全，已成北京當前不可忽視重要課題。

中非共和國西南部城市索索那孔波市，在日前驚傳發生大陸民眾遭當地村民圍毆致死，釀成3死1傷的不幸事件；儘管中非當地警方已經將3名凶嫌逮捕歸案，但這起意外背後，則讓大陸維護海外企業及公民安全需求，變得更加迫切。

事實上，隨著北京力推帶路計畫，陸企「走出去」步伐也越邁越大，連帶使得越來越多陸籍員工也前進海外。根據大陸商務部統計，在海外陸籍員工早已超過百萬人，而且每年還在持續增長中。

而陸籍員工前進海外人數越多，不諱言，大陸公民遭遇綁架等意外事件，也變得時有耳聞。2011年就有4名中石油員工遭綁架，2014年更有11名大陸工程人員在喀麥隆遭襲擊等事件，這是已曝光，未曝光小案件恐不計其數。

大陸一方面在推動與帶路沿線國家深化政治經濟合作交流的同時，另一方面恐怕也需要投注更多心力在相關維安問題上，畢竟，一旦海外民眾的安全得不到完整保障，其負面效應也將回過頭來，進一步侵蝕帶路計畫的利基點。

(中國時報)