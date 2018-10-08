蓬佩奧訪北京 俄陸朝明會談

2018年10月08日 04:11 中國時報 楊家鑫 ／台北北京報導 ／台北北京報導

陸美關係緊繃下，美國國務卿蓬佩奧將於今日抵達北京。預料他將會與大陸外交部長王毅會談，就北韓去核，雙邊關係和不斷升高的貿易摩擦交換意見。大陸學者認為，在美國全面施壓和副總統彭斯對大陸的無端指責氣氛下，「蓬佩奧此次訪問沒有意義，在朝鮮問題上，美國不會從北京這裡得到實質性幫助」，「這次容許蓬佩奧訪問，已經夠客氣了。」

是否見習具指標意義

一般認為，在雙方氣氛不佳的情況下，大陸最高領導人習近平或其他高層領導人是否接見蓬佩奧對陸美關係未來發展將具有指標意義。中國國際問題研究院研究員郭憲綱表示，上次蓬佩奧訪問北京時，習近平主席也接見他，如果為展現維持良好中美關係的姿態，會見可能性大一點。

中國人民大學國關學院教授時殷弘受訪時指出，美國在貿易戰、全球戰略上全面對大陸施壓，特別是美國副總統彭斯日前的演講，讓中美之間氣氛極壞。同時，川普自從在新加坡與金正恩會面後，就再無任何動作，完全不顧北韓要求階段性無核化的要求，也不願意談終戰宣言，協商陷入僵局。

陸學者稱此行無意義

基於上述原因，他認為，蓬佩奧這次訪問北京是沒有意義的，得不到他想要的結果。在朝鮮問題上，美國不會從北京這裡得到實質性幫助。「大陸既不能，也不願意幫忙」。

郭憲綱則認為，朝鮮問題是蓬佩奧此次訪問討論的主要議題，貿易戰、台灣、南海等其他問題不會是重點。台灣、南海是每次到訪的例行議題，相信北京同樣會再次表達立場。蓬佩奧於6日至8日一連訪問日本、北韓、韓國與大陸，他稍早已經分別和日本首相安倍、北韓領導人金正恩和南韓總統文在寅會面。

三國協商無核化進程

俄羅斯外交官證實，將在9號於莫斯科舉行俄陸朝三國會談，會議焦點將放在北韓無核化進程，三方將就此展開協商和交流。包括大陸副外長和北韓副外長崔善姬都會參加會議。稍早，在聯合國大會上俄羅斯和大陸駐聯合國代表共同呼籲，視北韓去核化進程減低對北韓的國際制裁。

(中國時報)