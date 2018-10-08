會金正恩 蓬佩奧稱無核化有進展

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中國時報
／綜合報導

美國國務卿蓬佩奧7日短暫走訪平壤，與北韓領導人金正恩會面，兩人就北韓將採取的無核化步驟，以及美方要求對這些步驟進行查核等議題，進行了討論；兩人也同意盡快安排舉行第二次「川金會」。

蓬佩奧7日自東京飛往平壤，這是他第四次訪問北韓。蓬佩奧當天下午結束訪朝行程，飛抵南韓京畿道烏山美軍基地。他在推特上寫道：「平壤之行與金主席會晤很好。我們在6月新加坡峰會所達成協議的基礎上繼續取得進展。謝謝你們招待我和我的團隊。」一名隨行美國官員形容蓬佩奧這趟北韓之行「比上次好」，唯還需進一步努力。

在首爾，蓬佩奧先前往青瓦台和南韓總統文在寅會面，介紹訪朝結果。青瓦台表示，蓬佩奧告訴文在寅，他與金正恩會面，兩人就北韓將採取的無核化措施、美國代表參觀棄核過程以及美國將採取的相應措施等進行了討論，雙方也同意盡早舉行第二次川金會，並繼續就會談時間、地點等細節進行協調和溝通。雙方商定將組建工作談判小組，早日就北韓無核化進程和美朝峰會日程等進行商討。文在寅則表示，希望第二次川金會能成行並取得巨大成功。

此前，蓬佩奧於6日抵達東亞行首站日本東京，先後與日相安倍晉三、外相河野太郎會面。蓬佩奧這次出訪行程包括日本和南韓兩個盟邦，他說，協調並確認盟邦間共同對北韓的立場，這點非常重要，如此一來，在成功實現北韓非核化問題上，「我們就有完全協調、一致的觀點」。

(中國時報)

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