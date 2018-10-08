50：48 川普狂賀卡瓦諾當選大法官

2018年10月08日 04:11 中國時報 鍾玉玨 ／綜合報導 ／綜合報導

美國聯邦參院6日以2票之差通過大法官提名人卡瓦諾任命案，國會山莊及最高法院外聚集大批示威者，抗議任命案過關（法新社）。

美國總統川普提名的最高法院大法官人選卡瓦諾經歷性侵指控、群眾抗議等波折後，終於在6日獲得聯邦參院表決過關。參院以50票贊成、48票反對，確認卡瓦諾的任命案，53歲的卡瓦諾隨即在最高法院宣誓就職，成為美國第114位最高法院大法官。

川普在推特表示祝賀，他完全信任卡瓦諾，並相信他加入最高法院後，會做得很出色。他又表示，「百分之百」肯定揭發性醜聞女主角福特控錯了人。

其實這可謂川普的一大政治勝利，畢竟他上台還不到2年，就成功將2位他提名的人選送進最高法院，也讓目前最高法院明確右傾。最高法院9位大法官中，保守派與自由派的比例將升為5：4，由於大法官是終身職，此局面可能持續數十年不變。影響所及，一旦碰到墮胎、移民、槍枝管制、同志權益、歐記健保和總統職權等有爭議性的法律戰，保守派將以5：4占多數優勢。

換言之，這將是個最保守的最高法院，即便川普未能連任、民主黨勝選進入白宮，也不會改變。學者憂，最高法院的意識形態界線已與黨派界線一致，黨派色彩鮮明恐損最高法院形象。

卡瓦諾也是繼1991年湯瑪斯（Clarence Thomas）之後，最具爭議的大法官人選。非裔保守派法官湯瑪斯27年前在任命聽證過程中也被控性騷擾，最後以52：48的4票之差低空過關。

國會山莊和最高法院6日一早便擠滿抗議群眾。參院表決時，公眾席上抗議聲不斷，抗議民眾高喊：「丟臉、丟臉、丟臉。」華府「女性大遊行」主辦人之一薩蘇爾（Linda Sarsour）說：「這不僅重挫女性，這也關係移民、難民、非白人人種的權益。」

(中國時報)