巴西川普爭議多 45％不挺他

巴西昨舉行大選，但聖保羅卻出現「不要他」、「令人作嘔」的反波索納洛標語。（法新社）

友善列印
中國時報
／綜合報導

巴西7日舉行該國史上最關鍵、最兩極化分裂的選戰，有「巴西川普」封號的極右派民粹總統候選人波索納洛（Jair Bolsonaro），在選前最後民調以38％支持度遙遙領先眾對手。他在選前透過臉書直播向鐵粉拉票，仿效偶像川普的名言，誓言「讓巴西再度偉大」。

除了選舉國家新任領導人，巴西的1.5億合格選民還將選出27位州長、部分參議員及全體眾議員，以及上千名地方議會議席。若首輪無人過半，28日將進行決戰。

代表社會自由黨角逐總統寶座的波索納洛，1個月前在掃街時遭人刺傷腹部，傷勢嚴重仍在調養。不過他和川普「本尊」一樣熱中以社群媒體發聲，也是巴西在社群網路上最具影響力的國會議員。在投票前夕，波索納洛開直播向700萬臉書粉絲催票，「讓我們一起讓巴西偉大！讓我們再度以祖國為傲！」「我們共同改造巴西！」他在直播中矢言打擊犯罪、降低巴西創紀錄的高凶殺率，他的新政府將對犯罪者施以重刑，讓這些歹人罪有應得。

總統選戰開跑後，波索納洛起初聲勢落後因貪腐醜聞纏身、正在吃牢飯的左派勞工黨前總統魯拉。不過巴西最高法院法官稍早裁定拒絕魯拉參選，繫獄的魯拉無法參選，該黨被迫指派他的副手哈達德出馬。根據選前最後民調，在病床上打選戰的波索納洛領先哈達德達15％。但其他民調則顯示，高達45％表態不會投波索納洛，原因就出在軍人出身的波索納洛爭議滿點。

波索納洛的保守極右民粹理念，為他贏得巴西川普和「熱帶版川普」等封號，部分媒體還把他形容成川普與「菲律賓川普」杜特蒂總統的綜合體。反對者對波索納洛恨之入骨，把他和納粹魔頭希特勒相提並論，社群網路也發起「#不要他」串聯活動。

(中國時報)

共和黨喚醒基本盤 民主黨笑納婦…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。