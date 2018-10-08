巴西川普爭議多 45％不挺他

2018年10月08日 04:11 中國時報 蔡鵑如 ／綜合報導 ／綜合報導

巴西7日舉行該國史上最關鍵、最兩極化分裂的選戰，有「巴西川普」封號的極右派民粹總統候選人波索納洛（Jair Bolsonaro），在選前最後民調以38％支持度遙遙領先眾對手。他在選前透過臉書直播向鐵粉拉票，仿效偶像川普的名言，誓言「讓巴西再度偉大」。

除了選舉國家新任領導人，巴西的1.5億合格選民還將選出27位州長、部分參議員及全體眾議員，以及上千名地方議會議席。若首輪無人過半，28日將進行決戰。

代表社會自由黨角逐總統寶座的波索納洛，1個月前在掃街時遭人刺傷腹部，傷勢嚴重仍在調養。不過他和川普「本尊」一樣熱中以社群媒體發聲，也是巴西在社群網路上最具影響力的國會議員。在投票前夕，波索納洛開直播向700萬臉書粉絲催票，「讓我們一起讓巴西偉大！讓我們再度以祖國為傲！」「我們共同改造巴西！」他在直播中矢言打擊犯罪、降低巴西創紀錄的高凶殺率，他的新政府將對犯罪者施以重刑，讓這些歹人罪有應得。

總統選戰開跑後，波索納洛起初聲勢落後因貪腐醜聞纏身、正在吃牢飯的左派勞工黨前總統魯拉。不過巴西最高法院法官稍早裁定拒絕魯拉參選，繫獄的魯拉無法參選，該黨被迫指派他的副手哈達德出馬。根據選前最後民調，在病床上打選戰的波索納洛領先哈達德達15％。但其他民調則顯示，高達45％表態不會投波索納洛，原因就出在軍人出身的波索納洛爭議滿點。

波索納洛的保守極右民粹理念，為他贏得巴西川普和「熱帶版川普」等封號，部分媒體還把他形容成川普與「菲律賓川普」杜特蒂總統的綜合體。反對者對波索納洛恨之入骨，把他和納粹魔頭希特勒相提並論，社群網路也發起「#不要他」串聯活動。

(中國時報)