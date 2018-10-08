老大不管事 萬華黑幫搶地盤

2018年10月08日 04:11 中國時報 謝明俊 ／台北報導 ／台北報導

近年萬華黑幫事件簿

萬華在地的華西街幫日前內鬨引發槍擊案，該幫老輩角頭施正聲不滿被幫內青壯派陳姓大哥糾眾毆傷，孤身持雙槍向後輩開槍報復。警方發現，華西街幫掌權大哥「細漢他k」呂榮輝近年淡出江湖，幫內大老為搶地盤、阿公店圍事利益，拉攏桃園、北市黑幫勢力介入，各方衝突一觸即發，如同電影「艋舺」真實上演。警方已嚴密監控。

華西街幫 引狼入室

年逾七旬的「細漢他k」呂榮輝，掌理華西街幫數十年，道上兄弟對他頗為敬重，也讓華西街幫在華西街、梧州街一帶勢力持續不衰。但畢竟歲月不饒人，「他k大仔」近年已鮮少過問幫內事務，逐漸淡出。道上盛傳，呂因與知名店家「台南擔仔麵」穆姓老闆的長期交情，今年5月出面調停該店遭大安區角頭「芋仔」率百名兄弟討債一事外，幾乎不管江湖事。

由於呂不再聞問江湖事，毗鄰幫派「頭北厝」趁勢崛起，以企業化經營管理旗下圍事的店家，讓僅一街之隔的華西街幫倍感壓力。幫內大老面對頭北厝的競逐、新生代青黃不接的接班窘境，遂向外「挖角」從桃園黑幫、大安庄幫引進2股勢力爭奪地盤。

幫派大老見大安庄幫「黑印度」陳姓大哥的陳姓侄子，過去只是犯下峨眉停車場雙屍案的天道盟不倒會殺手陳福祥的小弟，一起參與少年隊劫囚案，但陳男近年「打」出名聲，遂將陳男拉進華西街幫壯大聲勢。

陳男等新勢力入幫後，設立「東三實業」據點，以暴力方式爭奪阿公店圍事，事端不斷，但他連幫內老輩大哥也不放在眼裡，不管在幫內相遇或喬事圍事，動輒對老大哥嗆聲，甚至虎視耽耽欲爭搶老大哥地盤利益，新舊勢力衝突一觸即發，幫眾認為引進陳根本是「引狼入室」。

角頭受辱 開槍示威

日前，該幫老輩角頭施正聲因阿公店圍事爭端，被陳男手下押至據點痛毆重傷，結果幫內大老竟都噤聲，無人出面聲援，施只好自己去開槍示威，目前警方已嚴密監控，避免該幫內鬨衝突擴大，引發艋舺地區腥風血雨。

(中國時報)