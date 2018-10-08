阿公店歹賺 兄弟爭食大打出手

2018年10月08日 04:11 中國時報 謝明俊／台北報導

華西街幫立足艋舺地區一甲子勢力不衰，靠的就是梧州街一帶的阿公店圍事，過去兄弟是直接收保護費，現為避免被警方提報流氓，改以送毛巾、冰塊、水果、酒類飲料等名目作掩護，但近幾年阿公店生意衰退，從店家過去極盛時期的300多家，變成今日100餘家，角頭利益競逐更形激烈。

艋舺地區阿公店主要集中在梧州街沿線，這條短短不過1公里的狹窄街道，在傳統角頭地盤上，就分屬頭北厝、華西街、芳明館3個角頭，過去頭北厝老大「頭北土」張明金在世時，和華西街幫老大「細漢他k」呂榮輝是老交情，雙方井水不犯河水，多年來一直相安無事。

這些角頭靠著阿公店維繫幫內收入，早年兄弟直接收保護費，店家每月固定給錢保平安，過去警方以強收保護費提報流氓，後來兄弟學聰明了，改變收錢方式和名目，讓警方不易蒐報。

阿公店內提供客人使用各類物品，從毛巾、冰塊、瓜子等乾料零嘴、水果到飲料、酒類等，都是由在地角頭負責供應，各家店依規模大小，消費多寡收取費用，角頭也都成立公司，來負責每日供貨營收，避免警方查緝。

過去，單是一條梧州街極盛時期有多達2、300家的阿公店，角頭間各有豐厚收入，彼此相安無事，但如今梧州街阿公店的榮景已大不如前，為求生存，角頭間競逐日益白熱化，遲早會發生暴力爭奪地盤情事。

就像日前華西街幫爆發內鬨，幫內老輩大哥施正聲向同幫後輩兄弟開槍示威，道上盛傳除了是施與後輩勢力的衝突外，也有人質疑施是被頭北厝慫恿開槍，顯示各方勢力為了日益減少的阿公店圍事利益，衝突恐一觸即發。

(中國時報)