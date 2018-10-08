國道9車連環撞 警車也遭殃

2018年10月08日 04:11 中國時報 吳敏菁 ／彰化報導 ／彰化報導

國道發生9車連環追撞大車禍！國1號北上187公里王田路段，7日凌晨4點47分，先發生6部轎車、小貨車連環追撞；當國道巡邏員警據報前往處理時，警車竟又遭後方2輛轎車撞上，共有9輛車被撞成一團，致員警、民眾7人受傷送醫，肇事責任尚待警方進一步調查釐清。

被撞的貨車司機表示，他清晨載送蔬菜要趕到市場，事故發生時，天色還很昏暗，他突然發現有輛轎車停在內車道上，要剎車已經來不及；他一頭撞上後，隨後車尾也受到後方車輛猛烈撞擊，他只聽見砰砰聲不斷，後方撞擊震盪一直衝擊而來，他形容，這起連環撞大車禍，宛如打保齡球般，貨車、轎車全都撞爛了。

現場有輛車上載有腳踏車的小貨車，還因撞擊力道太猛烈，腳踏車噴飛到南下車道，撞上直衝對向的轎車，讓轎車駕駛和乘客嚇出一身冷汗。

「有夠恐怖！車頭、車毀全都被撞毀了，怎麼會這樣？」被撞的司機、乘客紛紛下車，看見車子已被撞成廢鐵，心有餘悸表示，只是依照平常的速度開車，竟飛來橫禍，讓人傻眼，車子被撞得慘不忍睹，國道竟成為車骸廢鐵展示場。

國道巡邏警車、消防車獲報前往處理救援，沒想到施姓員警才剛停妥警車，下車要到後車廂拿三角錐時，後方轎車疑未注意前方狀態，追撞前車後再推撞巡邏車，施員閃避時因左腳撞上警車，造成扭傷。

這起車禍造成員警、民眾共7人受傷送醫，所幸並無大礙。但撞毀車輛綿延車道10多公尺，導致國道南、北雙向一度大塞車；經警方出動多輛拖吊車拖走被撞車輛，才疏解車潮，肇事責任歸屬尚待警方進一步釐清。

(中國時報)