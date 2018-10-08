樹大招風 宜蘭警方清查佛系測速桿

宜蘭警方6日修剪「佛系測速桿」（上）前的樹葉，讓測速桿恢復功能（下）。（李忠一攝）

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中國時報
／宜蘭報導

宜蘭縣壯圍鄉旺山休閒農場前的固定式測速桿，因前方鏡頭被茂盛的路樹遮擋而爆紅，被譏為無法測速照相的「佛系測速桿」，網友更笑稱為「前人種樹、後人超速」，消息傳出後引起警方重視，警方已於6日晚間初步修剪樹枝，並將於今天聯繫公路總局進一步修剪，要讓這支測速桿不再「佛系」。

有民眾日前行經壯圍鄉新南路時，因發現道路邊的固定測速桿被路樹遮擋，覺得有趣拍照PO上網路，讓這支測速桿一夕爆紅。不少網友因路樹枝葉遮擋鏡頭，讓測速桿無法發揮取締超速功能，紛紛留言戲稱，這就是所謂「前人種樹、後人超速」、「一人一樹救超速」、「佛心的大樹」。

有網友留言，測速桿今年被遮擋，可能沒有年終獎金能領，也有人擔心照片曝光後，路樹性命將會不保，認為應該發起「護樹運動」。

「這支（測速桿）以前可是很殺！」附近的林姓農民表示，該路段速限是60公里，很多用路人行經時緊急剎車，讓測速桿旁的道路滿是剎車痕；路樹的樹種是茄苳，今年天氣好加上颱風未侵擾，以致路樹長得茂盛，讓旁邊的測速桿從「殺無赦」，瞬間變成「佛系」測速桿。

警方表示，已在前天晚間派員修剪樹枝，今天將通知公路總局派員再修剪，全宜蘭縣固定式測速桿計有60個，轄區的派出所員警皆已逐一清查，並無其他測速桿有被路樹遮擋狀況。

(中國時報)

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