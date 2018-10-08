政治干預 李鴻源批砸千億照淹

2018年10月08日 01:40 中國時報 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

823水災後，治水成為年底選舉攻防戰，朝野互噴口水，仍不見具體治水解方。前內政部長李鴻源直言，台灣治水策略僅停留在工程手段，未拉高到都市設計層次，難以真正解決問題，治水本應不分藍綠，無奈預算和計畫常受制於黨派，「政治凌駕專業的結果，就是砸完幾千億繼續淹水。」

前瞻計畫 不見治水經費

李鴻源說，台灣一直有迷思，以為單靠水利署可解決淹水問題，卻沒從國土規畫角度思考。他舉例，嘉義、雲林和東石等地區地盤下陷嚴重，2009年他曾提出總合治水方案，透過重畫概念，由政府取得一半土地做人工溼地和滯洪池，輔導農民做觀光休閒旅遊，避免再抽地下水。

經過4年溝通和跨部會整合，經建會終於拍板，未料嘉義縣政府拒絕，只因當時縣長與選區立委黨籍不同，為了這愚蠢的理由，100里路走了99里，又回到原點。如今縣長與立委同黨，李鴻源曾建議中央拿出來執行，但2年半沒動作，前瞻計畫也不見治水經費，「政府真的重視嗎？」

談及治水方向，李鴻源強調，工程界習慣把籌碼全押在堤防防線、降雨量標準，但極端氣候下，防線容易被突破，一旦失守整個城市就癱瘓。因此他2000年就提倡「韌性城市」概念，要設計能吸水、透水和保水的城市，就算工程手段失敗，也能維持城市機能。

中央地方 橫跨多整合難

他進一步解釋，這概念現被簡化為海綿城市，台灣各縣市雖有在做，但只著重透水磚、滯洪池還不夠，重點是水透到地底下，如何與現有下水道結合，這當中包含生態池、植草溝、雨水回收等10多個要件，需結合都市設計做整體規畫，但從中央到地方橫跨多個專業，整合困難，使治水策略宛如瞎子摸象，各自表述。

「台灣的民主氛圍不利治水！」李鴻源感慨說，治水不分藍綠，必定得站在中央角度統籌規畫，問題是各部會無法對話，加上政治干預嚴重，專業文官選擇閉嘴，最後只能撒撒錢，讓各縣市來分肉，拿了錢繼續做水門、堤防和滯洪池。

李鴻源認為，政治凌駕專業是台灣一大隱憂，治水只是冰山一角，包括防災、都更等議題都一樣，專業聲音出不來，「方向錯了，砸再多錢都沒有效果。」

(中國時報)