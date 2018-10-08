韓擬專門管理 陳提責任分區

8月豪雨狂襲高雄，日前網友拍下小港道路其貌不揚，嘲諷猶如「天坑的故鄉」。（柯宗緯翻攝）

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中國時報
／高雄報導

823豪雨造成高雄5000多個道路坑洞，被市民諷刺是「天坑之都」，國民黨市長參選人韓國瑜毫不客氣痛批「這是病態」，對手陳其邁則提出未來要以東京為標準，成立6個責任分區，擬定8小時修補SOP，提升高雄道路修復效率。

雨後道路坑洞引爆民怨，民進黨高雄市長參選人陳其邁不敢輕忽，馬上提出3個標準，強調施工要以「東京都」為標準，監工「透明專業」標準，養護「補好補滿」標準，並由民眾、學者、技師、政風單位合組「路平監督委員會」嚴格檢視。

他保證路平專案是上任市長後最重要工作，未來將逐年執行人孔降低並減量、強化收邊介面平整，讓道路更平整，並說出重話：「1年內路平若沒成效，會要求工務局長負責任。」

面對道路天坑，對手韓國瑜更是大鳴大放，直指道路不平肇因於缺乏統一管理、監工不確實，他拉高層級，要指派1名副市長專門督導道路管理，「做不好，副市長就下台。」

「1場雨造成5000個坑洞，這是病態！」韓國瑜允諾，當選市長後將吸收各方專家意見，解決水患，「保證治本兼治標。」

高雄代理市長許立明日前勘災時曾感嘆修護人員加緊搶修很辛苦，但路不平難免被拿來政治性操作；工務局長蔡長展則指，今年6到8月降雨量、天數是往年1.5倍，尤其8月底路面長期泡水，面層粒料剝離，讓原有坑洞更大。

蔡長展指出，今年度預計投入19億經費，起碼全市120條重要道路全面刨鋪，明年擬成立道路管理基金，各管線單位交錢給工務局代辦，除調控挖管時間，後續養護、重鋪也由市府做，路面品質會更紮實。

(中國時報)

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