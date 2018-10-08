水患留陰影 政見不可不談

蔡英文總統（中）在嘉縣涉水勘災。（本報資料照片）

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中國時報
／嘉縣報導

嘉縣沿海在823水患期間成重災區，蔡英文總統兩度來嘉視察災情，卻因搭雲豹甲車勘災惹出爭議，國民黨提名嘉義縣長參選人吳育仁痛批民進黨治水不力，也將邀請李鴻源到嘉縣開講談治水；選情相對樂觀的民進黨，雖認為水患已過，家園重建得差不多，民怨似乎日漸平息，但仍不敢輕忽治水議題。

水患已過1個多月，部分沿海重災區居民對大水淹進家門仍心有餘悸，尤其東石鄉掌潭村泡在水裡6天，居民怨聲載道，行政院長賴清德3度來嘉義勘災，光掌潭村就去了兩次，參與年底公職人員選舉的參選人更頻頻深入災區送物資、協助災區重建，慰問受災民眾也吸納選票。

民進黨執政17年，嘉縣爭取到百億預算治水，至今百姓仍未脫淹水之苦，吳育仁幾度炮轟民進黨，要求道歉、檢討改進，甚至是以國賠方式彌補災民損失，可見治水對嘉縣相當重要，嘉縣3位主要縣長參選人，包括民進黨翁章梁、國民黨吳育仁及無黨籍吳芳銘未來都將提出完整治水政見。

「參選人有義務主動談治水」，已規畫邀李鴻源一同到沿海，與民眾開講大談治水理念的吳育仁說，雖然水災過了，「不能船過水無痕」，反倒在平靜時談治水更客觀、全面，也相信災區民眾會有感。

翁章梁認為，雖然坊間對水患感受和討論度已明顯降低，但治水政見一定要談。吳芳銘則指，依照10多年前的規畫，嘉縣治水工作目前只完成10分之1，「路還很長」，且水患陰影仍在，治水一定會成為選戰攻防話題。

(中國時報)

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