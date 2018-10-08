藍批經費去哪 綠嗆少口水戰

823暴雨台南水患嚴重，高思博涉水勘災。（高思博團隊提供）

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中國時報
／台南報導

一場暴雨，成為年底選舉藍綠攻防議題！台南市在823被淹得慘兮兮，直接讓行政院長賴清德引以為傲的治水政績破功。國民黨台南市長參選人高思博痛批治水經費高達200多億元，市民生命財產安全仍受威脅，錢流向哪裡？民進黨台南市長參選人黃偉哲團隊則回應，雨水夠多了，不要再增加政治口水。

高思博指出，台南市光是中央8年800億元治水預算就有172.8億元，還有流域綜合治理計畫的67億元，合計超過240億元。但拿了這麼多錢，市民依舊沒有依靠，經費究竟流向哪裡？請賴清德說清楚、講明白。

針對競選對手黃偉哲6月間曾為台南市政府的治水政績背書，指已減少96％以上台南市的水患問題一事，高思博也忍不住問：難道現在只有4％的市民才感受到淹水之苦嗎？

對此，黃偉哲則選擇冷處理，僅由團隊發言人台南市議員邱莉莉回應表示，「雨水已經夠多了，請高思博先生不要再增加政治口水」，黃偉哲忙著協調中央與地方幫助災民，沒有時間理會高思博的謾罵，也請大家暫時放下政治口水，拿出疼惜鄉土的心，盡快協助災區復原。

不過，賴清德面對「治水破功」的批評卻忍不住反嗆，南台灣24小時的累積雨量均超過或幾乎達到600毫米，這樣的雨量下在台灣哪一個城市不會淹水？「看哪個批評者可以講出來，讓他當上帝，選擇這些雨量下在哪個地方，他有把握不會淹水？」

賴揆還認為，治水有沒有成效，當地民眾最清楚，治水工程並非縣市首長在努力，還要有中央的協助，以及第一線的水利建設人員；如果因輕率的依據否定大家的努力，特別是在淹大水時，這是沒同理心且沒必要的批評。

(中國時報)

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