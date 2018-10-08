涂稱積水速退 驗證治水成功

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中國時報
／嘉市報導

南台灣大淹水，嘉義市部分地區淹水速退，市長涂醒哲自豪執政4年治水有功，但國民黨提名的市長參選人黃敏惠則批「治水是當家的本分，做1公里只靠1張嘴」，轉戰市長的議長蕭淑麗也譏「清淤不能治本」，3選將大打攻防戰。

8月23日豪大雨狂炸，造成嘉義市紅瓦里重慶二、六街百餘戶淹水及膝，居民叫苦連天，主打「嘉義市不淹水不再是夢」政績而尋求連任的市長涂醒哲挨批「治水破功」，但涂醒哲自豪治水有功，因為此次淹水快速消退。

涂醒哲說，823強降雨時雨量太大，加上適逢漲潮，鄰近鄉鎮地區大淹水，嘉義市僅零星地區積淹水，強降雨量一過積水快速消退，驗證他「治水成功」。

黃敏惠表示，她當嘉義市長9年，在吳鳳南路、後湖、荖藤里、忠孝路等易淹水地區的治水成績有目共睹，建設雨水下水道12公里，也沒多加宣揚，但涂市長只做1公里，是「當家者分內做該做的是事情，卻用公家資源大肆宣傳政績」，823豪大雨紅瓦厝淹水，還被水上鄉抗議殃及水上，如果這樣還說涂市長「憨慢宣傳」那她比涂醒哲更不會宣傳了。

蕭淑麗說，涂市長掛在嘴邊的「嘉義市不淹水」破功，清淤雖然有助改善淹水問題，但不是唯一的方法，涂市長不應該把這個當成政績來吹捧自己，治水需要全面規畫檢討，打造嘉義市為海綿城市。

(中國時報)

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