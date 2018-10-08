柯文哲暗酸柯黑議員不文明

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中國時報
／台北報導

親民黨台北市中山、大同區議員參選人林國成7日成立競選總部，親民黨主席宋楚瑜、市長柯文哲到場力挺。柯文哲表示，林國成問政理性，具體提出市政建議，可以說是「友柯6星級」，他不但呼籲選民「支持柯文哲就要支持林國成」，還暗酸柯黑議員不文明，台灣政治應該更進步。

柯讚林「友柯6星級」

外傳柯陣營力挺友柯議員參選人，誓言把柯黑議員梁文傑、王世堅拉下來，林國成被視為友柯議員，除了柯文哲親自致詞，連副市長鄧家基、陳景峻、環保局長劉銘龍等官員也到場致意。

柯文哲致詞時暢談林國成政績，像是爭取80歲以上長者赴市立聯合醫院優先看診不用排隊，另外，公立幼兒園、非營利幼兒園搶破頭，讓不少家長憤怒，經林國成建議，今年9月起，市府每學期補助沒抽到公幼的家長1萬3660元，用政策讓民眾有感。

宋為柯陷器捐風波抱屈

由於梁文傑、王世堅也在該選區，友柯、柯黑壁壘分明，對於挺友柯、打柯黑傳聞，柯文哲昨說，與其說是友柯、柯黑，比較像是文明跟不文明的比較。對於是否暗指柯黑議員不文明，柯僅說，做事不需要大小聲，台灣政治可以更進步。

宋楚瑜昨替林國成站台，不忘替近期深陷器捐風波的柯文哲抱屈，他痛批攻擊者，過去4年一個屁都不敢放，選舉一到就出來拉一坨屎，宋楚瑜強調，台灣政治人物應該要跳脫顏色，台灣才能起色。

此外，柯文哲陣營今將推出「我們的台北藍圖」政策白皮書，內容包括柯任內施政成果及未來願景與計畫，並以青年住宅、銀髮醫療照護、智慧城市、教育等政策為主軸，首刷1萬份，即日起可免費索取。

(中國時報)

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