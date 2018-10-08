雙徐競選造勢 隔1公里角力

苗栗縣長徐耀昌（左四）聯合第二選區縣議員參選人韓茂賢（左三）、三義鄉長參選人呂明忠（左五），7日於三義設競選總部，民眾齊聲高喊凍蒜，大力支持。（何冠嫻攝）

友善列印
中國時報
何冠嫻／苗栗報導

尋求連任的苗栗縣長徐耀昌，上周才和無黨籍苗栗縣長參選人徐定禎同日分別成立後龍、頭份競選總部，7日一早兩人在三義狹路相逢。徐耀昌參加縣議員參選人韓茂賢、三義鄉長參選人呂明忠及徐耀昌聯合競總成立大會，徐定禎則找來總統府祕書長陳菊站台，雙方造勢場合僅相隔1公里。

三義狹路相逢 通苑續拚場

雙徐下午又至苗栗海線通苑拚場，選戰對決氣氛十足。值得觀察的是，前縣長劉政鴻上午也赴三義，為韓茂賢、呂明忠站台，徐耀昌隨後到達，兩人並未碰面。徐耀昌說，即使面對財政困難，但地方建設並未停滯，在三義的建設更是有目共睹，尤其成功首創Rail Bike，三義將成為「苗栗觀光領頭羊」。外界對徐耀昌與劉政鴻「王不見王」不感到意外。

7日包括苗栗市長參選人邱鎮軍、縣議員參選人余文忠、無黨籍縣議員羅雪珠等人皆成立競選總部，徐耀昌則與縣議員參選人韓茂賢、三義鄉長參選人呂明忠在三義舉行聯合競選總部成立大會，現場旗海飄揚、凍蒜聲響徹雲霄，立委陳超明、國民黨苗栗縣黨部主委林祥川等人皆列席力挺站台。

總統府祕書長陳菊7日則到苗栗三義天后宮、頭份永貞宮、通霄慈惠宮參拜，並替徐定禎站台。陳菊強調，徐定禎在擔任頭份市長任內，政績卓越，盼將來能翻轉苗栗。

選將成立競總 凍蒜聲不斷

陳菊表示，苗栗重要建設需擁有地方執政經驗的人來實踐，期望民眾能打破國民黨長期執政，給徐定禎機會改變苗栗。徐定禎強調，未來將全力爭取中央支持，讓苗栗動起來，同時他也對勝選有信心，盼能順利當選。

(中國時報)

柯文哲暗酸柯黑議員不文明 龍燕交鋒 政績牌對行動派

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。