雙徐競選造勢 隔1公里角力

2018年10月08日 04:11 中國時報 何冠嫻／苗栗報導

尋求連任的苗栗縣長徐耀昌，上周才和無黨籍苗栗縣長參選人徐定禎同日分別成立後龍、頭份競選總部，7日一早兩人在三義狹路相逢。徐耀昌參加縣議員參選人韓茂賢、三義鄉長參選人呂明忠及徐耀昌聯合競總成立大會，徐定禎則找來總統府祕書長陳菊站台，雙方造勢場合僅相隔1公里。

三義狹路相逢 通苑續拚場

雙徐下午又至苗栗海線通苑拚場，選戰對決氣氛十足。值得觀察的是，前縣長劉政鴻上午也赴三義，為韓茂賢、呂明忠站台，徐耀昌隨後到達，兩人並未碰面。徐耀昌說，即使面對財政困難，但地方建設並未停滯，在三義的建設更是有目共睹，尤其成功首創Rail Bike，三義將成為「苗栗觀光領頭羊」。外界對徐耀昌與劉政鴻「王不見王」不感到意外。

7日包括苗栗市長參選人邱鎮軍、縣議員參選人余文忠、無黨籍縣議員羅雪珠等人皆成立競選總部，徐耀昌則與縣議員參選人韓茂賢、三義鄉長參選人呂明忠在三義舉行聯合競選總部成立大會，現場旗海飄揚、凍蒜聲響徹雲霄，立委陳超明、國民黨苗栗縣黨部主委林祥川等人皆列席力挺站台。

總統府祕書長陳菊7日則到苗栗三義天后宮、頭份永貞宮、通霄慈惠宮參拜，並替徐定禎站台。陳菊強調，徐定禎在擔任頭份市長任內，政績卓越，盼將來能翻轉苗栗。

選將成立競總 凍蒜聲不斷

陳菊表示，苗栗重要建設需擁有地方執政經驗的人來實踐，期望民眾能打破國民黨長期執政，給徐定禎機會改變苗栗。徐定禎強調，未來將全力爭取中央支持，讓苗栗動起來，同時他也對勝選有信心，盼能順利當選。

(中國時報)