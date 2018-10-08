龍燕交鋒 政績牌對行動派

2018年10月08日 04:11 中國時報 陳世宗 、 王文吉 、 陳淑芬 ／台中報導 ／台中報導

國民黨提名台中市長參選人盧秀燕（右二）參加槌球賽開幕活動，小試身手順利得分。（陳淑芬攝）

選戰倒數計日，龍燕台中市長爭霸戰呈「五五波」膠著，藍綠陣營都不敢掉以輕心。角逐連任的林佳龍與市議員張耀中聯合競選總部7日成立，現場湧進近千名支持者座無虛席。國民黨市長參選人盧秀燕行程滿檔，為路跑鳴槍、健行拜票，參加黨籍議員競總成立等，馬不停蹄！

聯合競總成立 林佳龍喊話

林佳龍與張耀中聯合競選總部7日成立，包括林佳龍、立法院副院長蔡其昌、立委張廖萬堅、黃國書、何欣純及南屯現任10多位里長共同出席站台。

林佳龍在活動現場和民眾互動對答，共同盤點南屯政績，包括文心路平、筏子溪、南屯溪、知高橋改建通車、李科永紀念圖書館、豐樂公園改善、南屯親子館、彩虹眷村改善、文山水資源中心等；各項建設與改變都是台中進步的證明。

林佳龍表示，相信台中市民有智慧判斷選擇，他會繼續以4年來的政績成果贏得市民支持，希望對手儘早拿出實質政見，以正面方式來選舉；今年民進黨支持者表態程度較不踴躍，呼籲市民站出來肯定做事的人。

路跑健行槌球 盧秀燕趕場

國民黨市長參選人盧秀燕行程滿檔，先到石岡參加路跑鳴槍，接著與立委江啟臣到豐原北坑步道健行拜票，又趕往龍井區河濱公園槌球場參加槌球活動；由競選副主委楊瓊瓔陪同，到場為選手們加油打氣，並小露身手持木槌擊球為活動開球，現場氣氛熱烈。

盧秀燕接著又趕往參加西屯區張廖乃綸、大里區蘇柏興、霧峰區林碧秀等黨籍議員競總成立，各個現場都氣勢火燙，高喊盧秀燕「凍蒜」聲不絕於耳；在場民眾說「真的很感動，大家已看到翻轉台中的新希望！」

(中國時報)