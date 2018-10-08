高思博拚經濟 矢言翻轉台南

2018年10月08日 04:11 中國時報 曹婷婷／台南報導

國民黨台南巿長參選人高思博競選總部7日成立，新北巿長朱立倫首度南下為妻舅站台，朱立倫說，台南人給民進黨20多年機會，這次南部人不想要西瓜了；高思博喊出翻轉台南、經濟「博」起，鄉親高喊「西瓜滾蛋」，呼籲鄉親一起用選票，把台南經濟贏回來。

高思博昨天上午成立競選總部，現場湧入約6000人，高思博在支持者熱情簇擁下進場，成立大會主軸定調「台南人的怒吼 小市民站出來」，找來多位淹水、反年改、空汙、登革熱疫情等「受害」民眾排排站高舉看板，控訴對台南現況不滿。

民意像沸水 就要炸鍋

高思博一開口就問「過去20多年來，大家過得好嗎？」抨擊過去在民進黨執政下，台南民眾過得很不好，不滿民意就像悶鍋中沸水，即將爆開，「我們讓台南翻轉好嗎？」他也提到未來將與高雄韓國瑜「南高合作」，帶動台南觀光與經濟。

朱立倫為妻舅助選，高分貝炮轟台南市政。他說，台南市民給民進黨20多年機會，但民進黨給了台南什麼？痛批台南經濟、觀光不如人，「台南觀光客跑去哪？國際和兩岸大陸觀光客又在哪？」台南市民已經給民進黨20餘年機會，是到了改變的時刻。

高雄要變 台南不能輸

朱立倫說，得知高思博要選台南市長時，只對他說，「你很有勇氣，你不是綠旗，拚生拚死都不知道選票在哪？」但他話鋒一轉，強調這次南部不一樣了，他前天去高雄輔選，高雄選民說「派什麼瓜來都一樣」，高雄人要改變、要拚經濟，所以要投韓國瑜，他呼籲，台南人這一票要投高思博，讓高帶大家拚經濟。

(中國時報)