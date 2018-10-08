饒推青年發言人 劉搶攻南迴

2018年10月08日 01:40 中國時報 莊哲權／台東報導

民進黨台東縣長參選人劉櫂豪，7日舉辦南迴線各鄉鎮後援會成立大會。（莊哲權攝）

爭取年輕人票源，國民黨台東縣長參選人饒慶鈴7日力邀年僅30多歲的雷明聖、范逸嫻擔任總部發言人，也希望號召有理想的年青人加入，一起為台東未來打拚；而全力搶攻原住民票倉的民進黨縣長參選人劉櫂豪則在南迴各鄉鎮後援會成立大會中宣示，會持續為鄉親爭取更多福利，把台東打造成每個人都能圓夢的地方。

雷明聖范逸嫻 藍新活力

饒慶鈴7日公布競選總部2位發言人，分別是30歲的太麻里鄉代表的雷明聖，4年前當選時是全台東縣年輕的代表，而具顏值又高能力的范逸嫻，則是隨先生返鄉，開創在地農業的青農，是社會企業的女性代表。

饒慶鈴說，2位左右手都是義務職的發言人，都致力於社區營造、也希望吸引更多青年返鄉，為台東注入新的活力，她願意給有理想、有抱負的青年更大的舞台，大家一起努力為台東的未來打拚。

綠成立後援會 大談政見

另一方面，劉櫂豪7日下午接連出席金峰、太麻里、大武、達仁等南迴線後援會成立大會，劉櫂豪表示，7年多來，他爭取許多建設，不論是花東鐵路雙軌化編入前瞻預算，或是自來水普及工程、農作物損害、水平棚架、釋迦鐵條補助等。

他強調，每到選舉就有許多口水，恐嚇農民、縣民，這是不負責的行為，如果他擔任縣長，一定會持續一步一腳印，來為鄉親爭取更多的福利，把台東打造成每個人都能圓夢的地方。

(中國時報)