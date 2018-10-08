何志偉哽咽交棒大嫂鍾佩玲

2018年10月08日 04:11 中國時報 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

台北市議員何志偉揮別8年民代生涯，將交棒給他的大嫂鍾佩玲，兩人7日在競選總部成立大會上攜手同台，何志偉哽咽感謝選民支持，並親手為鍾佩玲披上「戰鬥彩帶」，象徵將服務地方重擔交給她，現場數百名民眾力挺高呼「凍蒜！」場面溫馨。

何志偉8年前以最年輕議員之姿當選，進軍議會以來，問政表現優質，2014年更一舉拿下士林、北投區最高票，服務品質有目共睹，今年他決定回歸校園，專心攻讀博士班，讓不少選民相當惋惜，儘管不再競選，他扮演起「最佳助選員」，全力相挺鍾佩玲。

何志偉昨致詞時語帶哽咽表示，8年來最不捨的是選民對他的支持，年底卸任後，他除了念書、教書，還會帶學生辦研討會和論壇，對公眾事務的熱情不會改變；他也向選民推薦鍾佩玲，強調鍾是社會記者出身，看過很多不公義的事，很能為民眾發聲，盼選民繼續支持鍾，讓她挺進議會。

鍾佩玲說，從初選以來，每天走10公里掃街，與團隊討論政見，回到家照顧3個孩子，從早忙到晚，但因為選民支持和服務使命感，一點都不覺得累。

她強調，自己同時作為母親、女兒和媳婦等角色，很能理解民眾心聲，未來當選議員，主張擴大敬老卡使用範圍，推動1區1臨時托育，友善年輕爸媽，另外要讓全市所有學校加裝電子圍籬，保障學生安全，盼選民給她機會為民服務。

民進黨台北市長參選人姚文智昨也到場站台，他大讚記者出身的鍾佩玲觀察、洞悉能力強，永遠都面帶笑容，給人溫暖的感覺，帶動了新的政治風氣，盼選民支持她，讓她未來有機會質詢市長姚文智。

(中國時報)