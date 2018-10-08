情牽桃緣 百對佳偶擁吻99秒

桃園市慶祝2018年國慶舉辦市民聯合婚禮，100對佳偶7日在大園國中，攜手走入紅毯另一端，今年主題「情牽桃緣，真愛久遠」，在市長鄭文燦見證下，每對新人擁吻99秒，象徵幸福久久，現場氣氛甜蜜又浪漫。（呂筱蟬攝）

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中國時報
呂筱蟬／桃園報導

桃園市慶祝2018年國慶舉辦市民聯合婚禮，100對佳偶7日在大園國中，攜手走入紅毯另一端，今年主題「情牽桃緣，真愛久遠」，在市長鄭文燦見證下，每對新人擁吻99秒，象徵幸福久久，現場氣氛甜蜜又浪漫。

100對新人依序與鄭文燦合照後進入會場，除了傳統白紗，有人穿傳統紅袍馬褂，有人穿著校園制服，更有人裝扮成電影中的超人角色，在典禮中更加顯眼。超人裝扮的29歲莊凱任與25歲妻子林思穎笑稱，兩人都喜愛看電影，尤其是超人系列，想要與眾不同，特殊裝扮也為自己留下深刻的紀念。

莊凱任是科技工程師，他說，透過聚會朋友介紹認識妻子林思穎，交往1年就決定結婚，覺得「遇到對的人絕對不能錯過」，兩人也說交往時的浪漫點滴數不完，更期許共組幸福家庭生活。

另一對新人陳宥榛跨國婚姻嫁給法國老公貝於連，為讓老公留下難忘回憶報名聯合婚禮。她說，學習法文時在師範大學結識來台灣學中文的老公，交往時老公記得每一個節日與紀念日，並準備驚喜慶祝，感受到法國人的浪漫細心與貼心。

貝於連則說，老婆個性活潑，尤其笑容更加甜美，交往3年向她求婚，喜歡台灣外更愛老婆。民眾局長湯蕙禎則說，參加聯合婚禮可節省忙碌籌備婚禮的時間，這次百對新人可獲得市府及市議會致贈的家電外，還有抽獎關島蜜月包套旅遊，祝福大家幸福長久。

(中國時報)

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