李哲藝 讓世界聽見台灣音樂

成美文化園舉辦永靖首場人文講座，邀請金曲獎最佳作曲人、灣聲樂團創辦人李哲藝（右）分享如何讓台灣音樂走上國際。（吳敏菁攝）

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中國時報
／彰化報導

成美文化園為永靖創辦人文講座，首場邀請金曲獎最佳作曲人、灣聲樂團創辦人李哲藝演講「文化復新事～用文化興起在地的力量」；分享灣聲樂團如何透過古典音樂傳遞台灣在地的聲音，讓台灣音樂走上國際，吸引上百鄉親座無虛席，互動熱烈。

成美文化園執行長陳茂嘉說，相較北彰化，南彰化藝文資源較少，為厚植文化軟實力，都會區有的人文獎座永靖也要有，非常謝動，首場就邀請到金曲獎最佳作曲人李哲藝到成美文化園和民眾面對面；分享對於音樂的熱情，與如何用音樂讓生活變得更美麗。

李哲藝去年成立灣聲樂團，要讓世界「聽見台灣」，決心只演奏台灣作曲家和以台灣為素材的創作；他說台灣人對自己作曲家創作的古典音樂作品沒有信心，結果古典音樂市場無法進一步拓展。

李哲藝說，灣聲樂團作法就要讓國人慢慢接受台灣的音樂也是很美，雖然這可能是漫長的歷程，需要長遠的運動，但現在不做，之後年輕音樂世代恐怕就只能宣布畢業就是失業了；期待匯聚更多能量和努力，讓台灣古典音樂走出自己的一條路，也期待台灣文化有跳躍式的進步。

陳茂嘉表示，成美文化園為提升大家在生活美學上的質感，希望往後都能在周末的午後，為鄉親們帶來一場心靈饗宴。除10月份的李哲藝，12月還要邀請知名的旅遊文青謝哲青為南彰化的鄉親帶來精彩的分享。

(中國時報)

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