黃敏惠總部成立 馬蕭吳到齊

2018年10月08日 04:11 中國時報 廖素慧 ／嘉市報導 ／嘉市報導

國民黨嘉義市長參選人黃敏惠7日晚舉辦競選總部成立大會造勢活動，現場萬頭鑽動，人聲鼎沸，凍蒜聲不絕於耳。前總統馬英九、前副總統蕭萬長、黨主席吳敦義站台，和黃復興黨部主委金恩慶齊呼「團結一致集中選票投黃敏惠」。

造勢晚會由國民黨中央黨部文傳會發言人洪孟楷、立委許淑華主持，播放黃敏惠執政9年建設影片，回顧光榮政績，中場馬英九、吳敦義與黃敏惠一起在全場歡呼中大進場，吳敦義授戰旗、前總統馬英九致贈交趾陶《勇馬》給「勇媽」黃敏惠，現場歡聲雷動，氣勢高昂，凍蒜聲不絕於耳。

馬英九盛讚黃敏惠於八八風災與中央一起治水，此次823淹水真正有功的是黃敏惠，他批「那個人割稻仔尾割得太超過了！」

蕭萬長肯定黃敏惠當市長時期，將嘉義市知名度推上國際，執政成績名列前茅，清廉勤政愛民，認真打拼，但最近3年多嘉義市的發展變慢，稅收減少500多億，顯示嘉義市沒有吸引外來投資，所以要靠認真肯做的黃敏惠提出的「西部走廊的新都心」政策拚經濟。

吳伯雄推薦黃敏惠當過國大、立委、市長，一路走來始終如一，嘉義人一定能判斷黃敏惠是最佳領導人選，吳伯雄話鋒一轉，批政黨輪後台灣民主惡鬥令人憂心，本該超然的單位變成東廠，這次選舉不只是市長選舉，因為民進黨執政不力，一定要集中選票投給國民黨。

國民黨內部隱憂是嘉義市的眷村票流失分散，黃復興黨部主委金恩慶喊話「集中選票，不要投別人，只投唯一黨提名的黃敏惠」，立委王育敏、蔣萬安推舉黃敏惠的教育、青年就業等政見優質。

(中國時報)