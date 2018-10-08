國慶鳥灰面鵟鷹來了 滿州迎貴客

月初已有大量灰面鵟鷹過境，若天氣穩定，良好鷹況應該可持續到國慶日假期。（墾管處提供）

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中國時報
／屏東報導

10月是灰面鵟鷹過境恆春半島主要季節，近幾年過境高峰期都落在10月中旬，不過今年從月初開始就有大量灰面鵟鷹過境，6、7日記錄到近8000隻，墾丁鷹專家蔡乙榮預估，若天氣不變差、維持穩定，良好鷹況應該可持續到國慶日假期。

9、10月恆春半島的天空是鷹類恣意展現的舞台，最受矚目的赤腹鷹和灰面鵟鷹是其中的明星，赤腹鷹過境高峰期在9月中、下旬，俗稱「國慶鳥」的灰面鵟鷹過境高峰期則在10月上、中旬。

蔡乙榮說，近幾年灰面鵟鷹過境高峰期都在國慶日後才開始，不過今年可能因氣候關係有提早，6日記錄到5000多隻，7日記錄到2000多隻，一般來說，單日只要記錄到2000隻以上就算多。

蔡乙榮預測，只要天氣維持穩定，良好鷹況可持續到國慶日，大家可利用假日到恆春半島賞鷹。他說，這幾年灰面鵟鷹統計數量都有超過3萬隻，相當不錯；其中2014年5萬5000多隻，2017年5萬3000多隻為歷年來前兩名，今年能否破5萬有待觀察。

另外赤腹鷹過境期已告一段落，今年統計有18萬3000多隻過境，為歷年來第3高，顯示在生態保育意識抬頭後，過境鷹群數量已成長並穩定。蔡乙榮說，目前恆春半島不少飯店、社區都有訓練解說員，在鷹季帶遊客賞鷹，以生態旅遊方式讓遊客認識不同的恆春半島風情。

(中國時報)

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