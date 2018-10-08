北市聯合婚禮玩電音 新北表揚金婚甜蜜蜜

2018年10月08日 04:11 中國時報 張立勳 、 許家寧 、 王揚傑 ／綜合報導 ／綜合報導

台北市和花蓮縣7日都舉辦聯合婚禮，北市首度嘗試電音派對婚禮，邀請台灣新生代DJ DinPei跨界站台，以富有個人風格的電音秀開場，將傳統國樂與流行電音融合，令每對婚禮新人進場時都high到不行。

婚禮證婚人台北市長柯文哲及介紹人民政局長藍世聰，步入會場時一身華麗格紋裝扮驚豔全場，柯文哲上台後與Dinpei一起刷盤，以「結婚進行曲」獻給所有婚禮新人。

婚禮儀式中，第一對新人林勇正、翁瑞妙代表所有新人，宣讀愛的誓言，承諾共同在台北真心扶持、相親相愛，婚禮壓軸由柯文哲陪著新人及親友，全體共舞時下流行抖音經典曲目「愛的就是妳」，舞向未來的幸福人生。

所有新人當中，呂臻曄和江韋葶因詐騙集團遇見了彼此，經由朋友介紹認識的2人，雖然交換了MSN帳號，但卻ㄧ直沒有機會好好認識對方，直到呂臻曄的帳號被詐騙集團盜用，江韋葶立即提醒，這個好心的舉動，也牽起了他們的手。

花蓮縣也有77對新人在代理縣長蔡碧仲見證下完婚，蔡碧仲以「百年修得同船渡、千年修得共枕眠」，勉勵新人攜手共度。

此外，新北市板橋區龍興社區發展協會昨舉辦「重陽禮讚暨金婚表揚活動」，表揚12對結婚超過50年及48對超過40周年的夫妻。協會執行長黃春生說，如果40歲結婚，滿40年才獲表揚恐怕已七老八老，盼藉活動帶動社會重視婚姻。

陳春吉、陳曾梅子夫婦結婚58年，最大外孫女都已32歲，77歲的陳曾梅子說，她和先生就像「家後」歌詞一樣，「阮將青春嫁乎您兜，才知幸福是吵吵鬧鬧」，愈老感情愈好。

(中國時報)