詔安文化節 體驗深度客家文化

2018年10月08日 04:11 中國時報 張朝欣 ／雲林報導 ／雲林報導

雲林詔安客家文化節7日登場，由二崙鄉來惠社區發展協會、深坑社區發展協會分別舉辦「詔安客庄、庄靚靚、來邇寮」、「深坑溪王祭」2大主題活動，透過客庄回頭屋互動闖關、溪王祭保佑村民平安儀式，讓遊客深度體驗詔安客家文化。

「詔安客庄、庄靚靚、來邇寮」活動由二崙鄉來惠社區主辦，來惠社區保有300年詔安客家建築風貌、詔安語言、客家傳統文化及風俗民情，7日活動安排「風鼓絞稻穀體驗、禾桿搨火把競技、總禾桿競技」傳統文化體驗，並透過客庄「回頭屋」互動闖關，讓遊客體驗詔安客家文化。

今年主辦單位結合雲林故事人協會培訓的小小導覽解說員，帶領大家進行客庄古厝巡禮，用小朋友的角度介紹來惠社造亮點，讓遊客感受最有內涵與文化氣息的詔安客家社區，同時也將客家文化往下扎根、永續傳承。

「深坑溪王祭」由深坑社區發展協會主辦，縣文化處長林孟儀表示，早年深坑地區居民賴以為生的田地多數在新虎尾溪流域南岸，村民須涉水往返新虎尾溪，村民秉持感天念地精神，烹煮豐盛菜飯以扁擔挑至溪畔祭祀溪王，即深坑「溪王祭」的由來。

7日「溪王祭」一方面感謝溪王保佑村民平安渡河及溪水哺育土地物產，同時傳遞保護河川生態理念，特別以詔安客語解說祭典起源，達到文化傳承意義，現場還有客家開口獅陣、武術、鼓陣及社區才藝等精彩表演。

(中國時報)