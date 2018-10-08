宋：沒擔當就辭職

台北市議員林國成（中）7日成立競選總部，親民黨主席宋楚瑜（左）、台北市長柯文哲（右）到場力挺。（鄧博仁攝）

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中國時報
╱基隆報導

行政院長賴清德日前提及，觀塘天然氣第3接收站若順利興建，滿足電力需求可考慮停建深澳電廠。親民黨主席宋楚瑜7日表示，因為選舉改變原有決策，坦白講都是在「敷衍」，藍綠2黨都要負責，若沒擔當就都不要做，辭職下台好了。

宋楚瑜表示，台灣現在缺電、缺水、缺工，這「缺」的問題，政府必須通盤檢討，若因為選舉或民眾反彈，改變原來所做的決策，坦白講都是在敷衍，對於深澳電廠爭議，國、民2黨都要負責。

他說，深澳電廠是在國民黨執政期間，由國民黨籍的副院長所做的決定，且當時的台北縣長就是蘇貞昌，2黨不能互相指著對方推卸責任，而是要對台灣整體發電有個說法，如今民進黨必須重新思考，執政後的基本政治哲學。

「2黨都有問題，沒擔當就辭職回家！」宋楚瑜痛批，用公投決定用電問題是不負責任的事，政府根本是把自己應該做的事推給人民，現在2黨都有問題，政治人物應該要有擔當，如果沒擔當，那就都不要做吧，辭職回家好了。

另外，促轉會前副主委張天欽因自比「東廠」，讓促轉會遭疑淪為打手，而主委黃煌雄稱自己為解開政治僵持宣布請辭。宋楚瑜指出，政府不是接受黃辭職就了事，而是要將張天欽免職、移送，並追究行政責任，才能給社會大眾交代。黃煌雄請辭代表黃曉得促轉會繼續用這種理念處理事情，會得不到人民信任。

(中國時報)

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