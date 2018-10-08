台南5大登山步道 跟著插畫走

2018年10月08日 04:11 中國時報 莊曜聰╱台南報導

台南市有白河關子嶺、曾文水庫、東山西烏嶺、梅嶺、烏山周邊區域的5大步道系統，共有20多條登山步道，台南市政府觀光旅遊局精選5條入門款登山步道，與插畫家沈恩民合作，以可愛手繪風格呈現，發表台南親山步道地圖，民眾可索取摺頁地圖或直接從網路下載，相當方便。

觀旅局表示，位處嘉南平原南段的台南，走向東高西低，位於東部的山地分布在白河、東山、楠西、南化、左鎮等區域，地形依山傍水，景色宜人，登山健行不受季節限制，可消暑避熱、沐浴芬多精外，還可飽覽豐富山林生態，適合親子輕鬆同遊。

從農委會的登山健行步道系統中，記錄台南地區有20多條的登山步道，分屬白河關子嶺區域、曾文水庫周邊子區域、東山西烏嶺子區域、梅嶺及烏山子區域等5大步道系統。

觀旅局特別從其中挑選5條「入門型」登山步道，分別是崁頭山、梅峰、龍麟山、大凍山及水火同源步道，並依照難易程度區分成挑戰型及親子行路線，邀插畫家沈恩民製作「台南親山步道行」摺頁地圖，讓民眾按圖索驥，漫步山林步道。

沈恩民原先是網頁設計師，靠著跑步、游泳、登山健行紓壓，因對大自然遭破壞感到痛心，開始以畫畫記錄並分享台灣土地有價值的人事物，他實際踏查步道，並手繪各景點，畫風可愛。

摺頁地圖即日起在台南市各旅遊服務中心、永華及民治市政中心都可免費索取，或上台南旅遊網下載電子檔。

(中國時報)