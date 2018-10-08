花蓮棒球學園 打球也要練廚藝

台觀校長林恒志表示，新學期與花蓮縣棒球委員會總幹事曾瑋亮（左一）合作，引入縣內資源，招募花東棒球子弟、網羅棒壇知名教練，讓學子除了打球外，同時習得廚藝專長。（許家寧翻攝）

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中國時報
／花蓮報導

花蓮為台灣棒球人才的重要搖籃，台灣觀光學院歷經校系瘦身轉型後，今年找來前職棒球星王光輝組成棒球隊，「棒球學園」除了訓練專業球技之外，並且安排就讀廚藝相關科系，邀請花蓮名產師傅無私傳授烘焙技巧，希望球員褪下球衣，人生仍有新方向。

台觀棒球隊自新學期正式成軍，在總教練王光輝號召下，吸引20名具棒球興趣與基礎棒球學生慕名而來，暑假起隨即在剛落成新棒球場，揮汗展開24天集訓，測驗選手們的基礎球技及建立正確觀念，提前適應未來艱辛的練球生活，培育未來棒壇菁英。

台觀校長林恒志表示，台觀轉型後努力朝向廚藝專精學校邁進，培養台灣廚藝職人，並規畫「棒球學園」，新學期也與花蓮縣棒球委員會總幹事曾瑋亮合作，引入縣內資源，招募花東棒球子弟、網羅棒壇知名教練，讓學子除了打球外，同時習得廚藝專長。

花蓮麻糬品牌「杜倫先生」老闆曾瑋亮，小時候也是少棒球員，深知運動世界競爭激烈，球員除了打球外，一旦離開球場後，沒有其他一技之長，又該何去何從﹖因此他也提供工讀機會，指導選手烘焙技巧，協助球員考上餐飲證照，學習棒球以外的謀生技能。

校方表示，花東學子除了不必遠赴外地求學，在教練群的協助下，棒球隊學生除能培養專業球技，大學課程部分，也安排學生就讀廚藝相關科系，藉以培養棒球以外的第二專長，透過多元學習、接觸不同的領域，為往後人生開啟另一道門。

(中國時報)

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