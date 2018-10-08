重陽敬老 邱鏡淳訪人瑞話家常

2018年10月08日 04:11 中國時報 邱立雅／竹縣報導

九九重陽節即將到來，新竹縣政府為祝賀百歲以上長輩，縣長邱鏡淳特別走訪縣內各鄉鎮，替百瑞人瑞獻上祝福，這幾天已走訪過橫山、芎林、新豐、湖口等地區，7日來到峨眉鄉富興村，探視102歲的李佳朋爺爺，兩人大聊養生祕方與生活趣事。

邱鏡淳7日來到家鄉峨眉鄉，為住在富興村今年102歲的李佳朋獻上祝福。從小務農的李佳朋性格開朗、體魄強健，除了幾次意外跌倒，鮮少生病就醫。在飲食方面也百無禁忌，三不五時跟左鄰右舍小酌、抽菸，餐餐吃五花肉，生活非常自在暢快。

李佳朋回想屆齡百歲時，眼睛老化視力模糊，點菸不方便，又不想麻煩別人協助點菸，當了幾十年的老菸槍，說戒菸就戒，令眾人佩服不已。李佳朋最小的女兒表示，父親90歲時還常常拿著除草機上山除草，個性也相當溫和，幾乎沒有大聲罵孩子，父親以前喜歡打牌，曾經把棉被拿去點當過，偶爾喜歡小酌，還曾醉倒在路邊的稻草堆上，常被家人拿來當閒聊話題。

新竹縣今年度年滿100歲以上之長者計有72位，其中男性24位、女性48位。邱鏡淳表示，自上任以來，老人福利政策以保障老人經濟安全及建置長照服務體系為要，同時推動「樂齡宜居、健康竹縣」高齡友善健康城市，讓新竹縣長輩活得無憂、健康、快樂。

(中國時報)