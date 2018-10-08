台南文創掛名林百貨 走進北車

文創業者發想將口金包連結台南農村茄芷袋，結合在地鳳梨、西瓜、芒果意象，茄織果物袋讓日本人趨之若鶩！（曹婷婷攝）

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中國時報
／台南報導

口金包遇上台南農村茄芷袋，結合在地鳳梨、西瓜、芒果，茄織果物袋讓日本人趨之若鶩！邁入第8年的台南市十大創意商品徵選，歷年選出135件獲獎之作，在市場深獲消費者喜愛，今年19件獲獎文創品出爐，其中，陳正文、陳佩吟夫婦構思手拿包，尚未開賣，訂單已滿載。

陳正文夫婦早年在日本生活，返台後自創品牌「京都奈口金包」，今年嘗試在傳統日本味之外，用在地元素構思新品，陳正文坦言，一開始吃足苦頭，因為，希望呈現硬挺包感，但茄芷袋材質偏軟，反覆試了10多次，最後才成功。

搭配茄芷袋農村意象，他也選用台南特色水果鳳梨、芒果與西瓜，分別命名為鳳梨夫人、芒果醬及男子和大西瓜3款手拿包，小巧精美，已經有不少日本客人趨之若鶩下訂。

台南文創品這幾年在市場闖出名號，台南市代理市長李孟諺說，台南文創精品首度將以「林百貨」為品牌進駐台北車站，已在台北車站一樓大廳洽租2個展示專櫃，10月中旬裝潢，趕在10月底開幕。

文化局長葉澤山說，文創精品專櫃與台南在地企業合作經營，現階段租期為1年，除了台南文創商品外，也將作為行銷城市活動的固定駐點，擺置廣告看板。

文化局文創科表示，「台南十大創意商品」自2011年開辦至今，累計產生出135件具有深度行銷台南之美的商品，今年特別提高獎金，優勝及佳作獎項皆可在台南各古蹟景點販售，未來將由文化局帶入各類國際性文創展覽中展出。

(中國時報)

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